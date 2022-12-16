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В ЦАР после покушения госпитализировали главу «Русского дома»

Ведомости

На главу культурного центра «Русский дом» Дмитрия Сытого в столице Центральноафриканской Республики (ЦАР) Банги было совершено покушение. Об этом сообщает Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ). 

По данным СОМБ, Сытому доставили посылку, в которой находилась взрывчатка. Уточняется, что взрывчатое вещество сдетонировало у него в руках. В настоящее время за его жизнь борются врачи, состояние главы «Русского дома» оценивается как тяжелое. 

Нападение на Сытого также подтвердил «РИА Новости» пресс-атташе посольства России в Банги Владислав Ильин. По его словам, происшествие произошло утром 16 декабря, глава «Русского дома» находится в госпитале. 

Представитель посольства РФ в ЦАР рассказал ТАСС, что посылка была анонимной. Он также охарактеризовал ранения Сытого как серьезные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных