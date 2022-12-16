В ЦАР после покушения госпитализировали главу «Русского дома»

По данным СОМБ, Сытому доставили посылку, в которой находилась взрывчатка. Уточняется, что взрывчатое вещество сдетонировало у него в руках. В настоящее время за его жизнь борются врачи, состояние главы «Русского дома» оценивается как тяжелое.