В ЦАР после покушения госпитализировали главу «Русского дома»
На главу культурного центра «Русский дом» Дмитрия Сытого в столице Центральноафриканской Республики (ЦАР) Банги было совершено покушение. Об этом сообщает Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ).
По данным СОМБ, Сытому доставили посылку, в которой находилась взрывчатка. Уточняется, что взрывчатое вещество сдетонировало у него в руках. В настоящее время за его жизнь борются врачи, состояние главы «Русского дома» оценивается как тяжелое.
Нападение на Сытого также подтвердил «РИА Новости» пресс-атташе посольства России в Банги Владислав Ильин. По его словам, происшествие произошло утром 16 декабря, глава «Русского дома» находится в госпитале.
Представитель посольства РФ в ЦАР рассказал ТАСС, что посылка была анонимной. Он также охарактеризовал ранения Сытого как серьезные.