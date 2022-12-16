Фигуранты дела о хищении 660 млн рублей из бюджета Москвы получили до 13 лет колонии
Московский областной суд огласил приговор в отношении экс-замдиректора одного из федеральных государственных унитарных предприятий Эрика Галстяна и экс-советника директора предприятия Андрея Рябцева, а также бывшего директора ГКУ «Дирекция капитального ремонта» Москвы Александра Шукюрова, двух руководителей организаций Евгения Ахмадишина и Павла Синицына.
Согласно приговору суда, Шукюрову назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 14 млн руб., Галстяну — 11 лет колонии общего режима со штрафом 9 млн руб., Ахмадишин получил 10 лет лишения свободы и штраф 1,5 млн руб., к наименьшему сроку в колонии в виде 4 лет и штрафу в размере 1 млн руб. осужден Синицин. При этом суд назначил Рябцеву условное наказание в виде 7 лет лишения свободы с испытательным сроком на 4 года и штрафом в размере 1,5 млн руб.
В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершенного им преступления), ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки).
Прокуратурой и судом установлено, что фигурантами были похищены бюджетные средства, выделенные на производство в 2013 г. работ по обустройству интеллектуальной системы мониторинга парковочных мест в Москве.
В пресс-службе прокуратуры Московской области отметили, что сумма причиненного ущерба превысила 660 млн руб.
«Кроме того, Галстян в качестве взятки за общее покровительство и попустительство по службе, а также за незаконное бездействие в рамках исполнения государственных контрактов передал Шукюрову часы стоимостью более 1,3 млн руб.», — добавили в прокуратуре.
Согласно фабуле уголовного дела, Ахмадишин потребовал у двух организаций передать ему взятку около 2 млн руб. за заключение договоров поставки и 1,5 млн руб. за выплату за выполненные работы.
Также суд взыскал с осужденных сумму, равную причиненному ущербу, в пользу бюджета Москвы. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.