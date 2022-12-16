Фигуранты дела о хищении 660 млн рублей из бюджета Москвы получили до 13 лет колонии

Согласно приговору суда, Шукюрову назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 14 млн руб., Галстяну — 11 лет колонии общего режима со штрафом 9 млн руб., Ахмадишин получил 10 лет лишения свободы и штраф 1,5 млн руб., к наименьшему сроку в колонии в виде 4 лет и штрафу в размере 1 млн руб. осужден Синицин. При этом суд назначил Рябцеву условное наказание в виде 7 лет лишения свободы с испытательным сроком на 4 года и штрафом в размере 1,5 млн руб.