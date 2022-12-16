Россияне в этом году стали меньше дарить подарки
35% жителей России в 2022 г. стали дарить меньше подарков, следует из отчета маркетплейса локальных магазинов Flowwow и исследовательского центра «Ромир». Еще 40% опрошенных, по их данным, начали на них экономить.
Опрос также показал, что на новогодние праздники дарят подарки 92% россиян, чаще они делают это только на дни рождения (97%). На презенты для родных каждый четвертый житель страны готов потратить более 3000 руб., а вот коллегам стараются дарить вещи стоимостью до 500 руб.
Самые популярные категории — цветы (62%) и сладости (57%). Женщины хотели бы получить в подарок украшения, парфюм, цветы, сладости, косметику и подарочные сертификаты, а мужчины — одежду или обувь.
«В этом году мы отметили некоторое снижение среднего чека на платформе Flowwow, но связываем это, скорее, с популяризацией товаров нецветочных категорий – клиенты стали чаще покупать кондитерские изделия, декор, косметику, различные наборы, которые дешевле цветов», – отметила операционный директор Flowwow Вера Моденова.