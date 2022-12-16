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Общество

Россияне в этом году стали меньше дарить подарки

Ведомости

35% жителей России в 2022 г. стали дарить меньше подарков, следует из отчета маркетплейса локальных магазинов Flowwow и исследовательского центра «Ромир». Еще 40% опрошенных, по их данным, начали на них экономить.

Опрос также показал, что на новогодние праздники дарят подарки 92% россиян, чаще они делают это только на дни рождения (97%). На презенты для родных каждый четвертый житель страны готов потратить более 3000 руб., а вот коллегам стараются дарить вещи стоимостью до 500 руб.

Самые популярные категории — цветы (62%) и сладости (57%). Женщины хотели бы получить в подарок украшения, парфюм, цветы, сладости, косметику и подарочные сертификаты, а мужчины — одежду или обувь.

«В этом году мы отметили некоторое снижение среднего чека на платформе Flowwow, но связываем это, скорее, с популяризацией товаров нецветочных категорий – клиенты стали чаще покупать кондитерские изделия, декор, косметику, различные наборы, которые дешевле цветов», – отметила операционный директор Flowwow Вера Моденова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных