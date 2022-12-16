Россияне в этом году стали меньше дарить подарки

Опрос также показал, что на новогодние праздники дарят подарки 92% россиян, чаще они делают это только на дни рождения (97%). На презенты для родных каждый четвертый житель страны готов потратить более 3000 руб., а вот коллегам стараются дарить вещи стоимостью до 500 руб.