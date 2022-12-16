Суд отправил под домашний арест начальника управления профподготовки МВД

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что в отношении Параносенкова возбуждено два уголовных дела. По данным канала, ему вменяется то, что он заставил платить ежемесячную дань по 5000 руб. на каждого подчиненного другого полицейского — замначальника технического обеспечения и оперативного реагирования УЭБиПК Москвы Шарова. «По версии следствия, Параносенков узнал, что Шаров помогает подчиненным сдавать итоговые зачеты по профподготовке и решил предложить ему сделку: он ничего не сообщает о деятельности Шарова, а Шаров каждый месяц платит ему по 5000 руб. за каждого сотрудника. Правда, продлилось сотрудничество недолго, Параносенков получил около 200 000 руб.», — говорится в сообщении канала.