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Суд отправил под домашний арест начальника управления профподготовки МВД

Ведомости

Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для заместителя начальника главного управления по работе с личным составом — начальника Управления профессиональной подготовки сотрудников ГУ МВД по Москве Павла Параносенкова, обвиняемого в получении взятки группой лиц по предварительному сговору.

Пресс-секретарь суда Лела Кокая сообщила «Ведомостям», что под домашним арестом Параносенков будет находиться до 13 февраля 2023 г.

«Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой в крупном размере)», — сказала Кокая.

Если судом при рассмотрении уголовного дела по существу будет доказана вина Параносенкова, ему грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом.

Расследованием уголовного дела, которое было возбуждено в начале ноября, занимается ГСУ СК по Москве.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что в отношении Параносенкова возбуждено два уголовных дела. По данным канала, ему вменяется то, что он заставил платить ежемесячную дань по 5000 руб. на каждого подчиненного другого полицейского — замначальника технического обеспечения и оперативного реагирования УЭБиПК Москвы Шарова. «По версии следствия, Параносенков узнал, что Шаров помогает подчиненным сдавать итоговые зачеты по профподготовке и решил предложить ему сделку: он ничего не сообщает о деятельности Шарова, а Шаров каждый месяц платит ему по 5000 руб. за каждого сотрудника. Правда, продлилось сотрудничество недолго, Параносенков получил около 200 000 руб.», — говорится в сообщении канала.

Адвокат полицейского Владимир Демьянюк от комментариев отказался.

В 2019 г. Параносенков дал интервью корреспонденту газеты «Петровка, 38» спустя год своего пребывания на должности. В нем подполковник заявил, что Управление профессиональной подготовки (УПП) столичного главка является одним из тех «китов», на которых зиждется московская полиция. «Судите сами: именно это подразделение дает «путевку в полицейскую жизнь» практически всем сотрудникам главка. Именно здесь столичные полицейские шлифуют свой профессиональный уровень», — сказал полицейский в интервью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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