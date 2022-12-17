В Роспотребнадзоре рассказали о непростой ситуации по менингиту среди мигрантов

Генерализованная форма менингококковой инфекции в 2018 г. была зарегистрирована у 757 человек, она стала причиной смерти у 159 из них. В 2019 г. генерализованная форма менингита была выявлена у 873 человек, 151 из них умер, в 2020 г. – у 387 (69 умерло), в 2021 г. – у 315 (умерло 45). За первые четыре месяца 2022 г. эта форма менингита зарегистрирована у 181 человека.