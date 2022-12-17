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В Роспотребнадзоре рассказали о непростой ситуации по менингиту среди мигрантов

Ведомости

В Москве наблюдается непростая ситуация с менингококковой инфекцией, заболевание фиксируют, в основном, среди мигрантов, рассказала на форуме «Моя поликлиника» главный санитарный врач Москвы, руководитель столичного Роспотребнадзора Елена Андреева.

«У нас непростая ситуация в городе по менингококковой инфекции, у нас болеют мигранты, в основном, потому что мигранты приезжают в Москву абсолютно "чистые" с точки зрения иммунитета, и поэтому болеют они. Мы сегодня тоже отработали весь блок подготовки к тому, чтобы город не накрыла менингальная инфекция», — сказала Андреева (цитата по «Интерфаксу»).

По ее словам, московские власти были готовы к «плохому развитию ситуации»: из госрезерва столице передали вакцины, сейчас мигрантов прививают специалисты первичного звена с выездными бригадами. «Очень тяжелая клиническая картина, летальные исходы, контагиозная инфекция», — рассказала глава ведомства.

Как отмечается в представленных на форуме данных, за 10 месяцев среди трудовых мигрантов было обнаружено 32 очага заболевания, количество контактных достигло 10 682, вакцину получили 8 868 человек.

По данным Росстата, заболеваемость коклюшем и генерализованными формами менингита резко сократилась в 2020–2021 гг. по сравнению с показателями допандемийного времени.

Генерализованная форма менингококковой инфекции в 2018 г. была зарегистрирована у 757 человек, она стала причиной смерти у 159 из них. В 2019 г. генерализованная форма менингита была выявлена у 873 человек, 151 из них умер, в 2020 г. – у 387 (69 умерло), в 2021 г. – у 315 (умерло 45). За первые четыре месяца 2022 г. эта форма менингита зарегистрирована у 181 человека.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов предположил, что снижение заболеваемости можно объяснить масочным режимом, так как «менингококковый менингит передается воздушно-капельным путем».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных