Голикова рассказала о правилах подачи заявления на пособие для семей с низкими доходами

«Для получения единого пособия достаточно будет подать одно заявление в электронном виде. Заявление в электронном виде на портале "Государственные услуги" можно будет заполнять, начиная с 28 декабря текущего года <…> В бумажном виде заявление можно будет подать в клиентские службы Социального фонда или МФЦ, начиная с 9 января 2023 г. Первые выплаты семьям с детьми начнут поступать уже во второй половине января», — сказала она.