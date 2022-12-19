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Голикова рассказала о правилах подачи заявления на пособие для семей с низкими доходами

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Семьи с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума смогут подать электронное заявление на получение единого ежемесячного пособия на портале госуслуг с 28 декабря, в бумажном формате — с 9 января, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. 

«Для получения единого пособия достаточно будет подать одно заявление в электронном виде. Заявление в электронном виде на портале "Государственные услуги" можно будет заполнять, начиная с 28 декабря текущего года <…> В бумажном виде заявление можно будет подать в клиентские службы Социального фонда или МФЦ, начиная с 9 января 2023 г. Первые выплаты семьям с детьми начнут поступать уже во второй половине января»,  — сказала она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных