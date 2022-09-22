С 1 января в России планируется ввести пособие для семей с низкими доходами

Предполагается, что с 1 января 2023 г. семьи с низкими доходами будут получать выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка и до достижения им 3 лет, а также на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. Также пособия будут получать беременные нуждающиеся женщины, вставшие на учет на ранних сроках беременности.