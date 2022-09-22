С 1 января в России планируется ввести пособие для семей с низкими доходами
Правительство планирует ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.
Предполагается, что с 1 января 2023 г. семьи с низкими доходами будут получать выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка и до достижения им 3 лет, а также на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. Также пособия будут получать беременные нуждающиеся женщины, вставшие на учет на ранних сроках беременности.
«Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты», – сказал Мишустин.
По словам Мишустина, они смогут получать ежемесячную помощь от государства в зависимости от материального положения и возраста ребенка. Для получения пособия потребуется подать только одно заявление через портал госуслуг, МФЦ или Фонд пенсионного и социального страхования.
В марте президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах для российских семей с детьми, имеющих небольшой доход. К 1 июня власти приняли 4,7 млн запросов на получение пособий для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет.