МВД объявило в розыск Марата Гельмана

30 декабря 2021 г. он попал в реестр СМИ-иноагентов. В феврале 2022 г. Роскомнадзор составил на него протокол за отсутствие маркировки иноагента (ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП). По словам правозащитника Павла Чикова, Гельмана также вызвали в надзорное ведомство.