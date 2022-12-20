МВД объявило в розыск Марата Гельмана
Российский галерист Марат Гельман (внесен Министерством юстиции в реестр СМИ – иностранных агентов), объявлен в розыск, свидетельствуют данные из базы розыска МВД.
«Гельман Марат Александрович, 24 декабря 1960 года рождения, разыскивается по статье УК», — говорится в карточке галериста. По какой именно статье его разыскивают, не уточняется.
В базе ведомства также говорится, что у Гельмана израильское гражданство.
Коллекционер, галерист, экс-заместитель гендиректора «Первого канала» Марат Гельман с 2014 г. живет в Черногории, в 2015 г. он стал соучредителем арт-резиденции в Которе.
30 декабря 2021 г. он попал в реестр СМИ-иноагентов. В феврале 2022 г. Роскомнадзор составил на него протокол за отсутствие маркировки иноагента (ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП). По словам правозащитника Павла Чикова, Гельмана также вызвали в надзорное ведомство.