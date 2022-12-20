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МВД объявило в розыск Марата Гельмана

Ведомости

Российский галерист Марат Гельман (внесен Министерством юстиции в реестр СМИ – иностранных агентов), объявлен в розыск, свидетельствуют данные из базы розыска МВД.

«Гельман Марат Александрович, 24 декабря 1960 года рождения, разыскивается по статье УК», — говорится в карточке галериста. По какой именно статье его разыскивают, не уточняется.

В базе ведомства также говорится, что у Гельмана израильское гражданство.

Коллекционер, галерист, экс-заместитель гендиректора «Первого канала» Марат Гельман с 2014 г. живет в Черногории, в 2015 г. он стал соучредителем арт-резиденции в Которе.   

30 декабря 2021 г. он попал в реестр СМИ-иноагентов. В феврале 2022 г. Роскомнадзор составил на него протокол за отсутствие маркировки иноагента (ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП). По словам правозащитника Павла Чикова, Гельмана также вызвали в надзорное ведомство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных