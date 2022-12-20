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Суд после пересмотра решения оштрафовал россиянку по делу о надписи «нет вобле»

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Суд оштрафовал жительницу Тюмени на 30 000 руб. за дискредитацию российской армии, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Россиянка утверждала, что фраза «НЕТ В***Е» объясняет ее неприязнь к вобле. 

«Центральный районный суд Тюмени признал виновной Алису К. в административном правонарушении (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ)», — говорится в сообщении. Ей назначен штраф 30 000 руб.

24 сентября девушка написала мелом слова «НЕТ В***Е» на асфальте на Площади единства и согласия в Тюмени. После этого полиция составила на нее протокол о дискредитации российской армии. Россиянка утверждала, что фраза расшифровывается как «НЕТ ВОБЛЕ», поскольку к этой рыбе у нее острая неприязнь. В итоге Центральный районный суд Тюмени прекратил производство по делу за отсутствием состава правонарушения. 

Однако в ноябре Тюменский областной суд отменил это решение из-за жалобы полиции и отправил дело на пересмотр. В УМВД отмечали, что изначально суд не учел все представленные доказательства, которые указывали на дискредитацию российской армии. Во второй раз жительнице Тюмени не удалось убедить суд, что надпись на асфальте обозначала нелюбовь к рыбе.

Накануне, 19 декабря, Верховный суд Башкирии отказался отменять решение в отношении лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука, который был оштрафован на 50 000 руб. за дискредитацию ВС РФ в конце августа. Протокол в отношении Шевчука был составлен полицейскими из Уфы после выступления группы «ДДТ» в Башкирии 18 мая. Причиной стали высказывания лидера «ДДТ», которые носили провокационный характер.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных