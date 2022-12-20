Суд после пересмотра решения оштрафовал россиянку по делу о надписи «нет вобле»

24 сентября девушка написала мелом слова «НЕТ В***Е» на асфальте на Площади единства и согласия в Тюмени. После этого полиция составила на нее протокол о дискредитации российской армии. Россиянка утверждала, что фраза расшифровывается как «НЕТ ВОБЛЕ», поскольку к этой рыбе у нее острая неприязнь. В итоге Центральный районный суд Тюмени прекратил производство по делу за отсутствием состава правонарушения.