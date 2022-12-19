Верховный суд Башкирии не отменил штраф Шевчуку за дискредитацию армии
Верховный суд Башкирии принял решение не отменять штраф лидеру группы «ДДТ» Юрию Шевчуку за дискредитацию российской армии, сообщила объединенная пресс-служба судов Республики Башкортостан.
«Сегодня Верховный суд Республики Башкортостан рассмотрел жалобу защитника Юрия Шевчука на постановление судьи Советского районного суда г. Уфы от 17 августа 2022 г. По итогам судебного разбирательства Верховный суд Республики Башкортостан оставил постановление районного суда без изменений, жалобу защитника – без удовлетворения», — говорится в сообщении.
В конце августа защита Шевчука подала в Верховный суд Башкирии жалобу на назначение музыканту штрафа в размере 50 000 руб. за дискредитацию военных. 16 августа Советский суд Уфы признал Шевчука виновным по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Ему назначили административный штраф в размере 50 000 руб. Сам Шевчук на заседание не явился, сославшись на плохое самочувствие.
Адвокат музыканта Александр Передрук настаивал на прекращении дела из-за «отсутствия доказательств вины» Шевчука. По словам Передрука, лингвисты сделали вывод, что из материалов полиции невозможно провести точный анализ слов музыканта. Правоохранительные органы отмечали, что слова лидера ДДТ, которые могли дискредитировать российских военных, услышали 8000 человек на концерте.
Протокол в отношении Шевчука был составлен полицейскими из Уфы после выступления группы «ДДТ» в Башкирии 18 мая. Причиной стали высказывания лидера «ДДТ», которые носили провокационный характер.