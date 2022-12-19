Верховный суд Башкирии не отменил штраф Шевчуку за дискредитацию армии

В конце августа защита Шевчука подала в Верховный суд Башкирии жалобу на назначение музыканту штрафа в размере 50 000 руб. за дискредитацию военных. 16 августа Советский суд Уфы признал Шевчука виновным по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Ему назначили административный штраф в размере 50 000 руб. Сам Шевчук на заседание не явился, сославшись на плохое самочувствие.