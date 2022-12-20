Газета
Общество

Позднякова переизбрали на пост президента Олимпийского комитета России

Ведомости

Участники заседания Олимпийского собрания в Москве переизбрали действующего президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова на новый срок, сообщил Telegram-канал организации.

«Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Алексеевич Поздняков единогласно переизбран на пост президента Олимпийского комитета России!» – говорится в сообщении.

В ОКР также рассказали о переизбрании на новый срок и действующего гендиректора Владимира Сенглеева.

Станислав Поздняков родился в 1973 г. в Новосибирске, выступал за ЦСКА, выиграл олимпийское золото по фехтованию на саблях на Играх в 1992, 1996 и 2000 гг. ОКР возглавил в 2018 г., также является президентом Европейской конфедерации фехтования и членом Исполнительного комитета Международной федерации фехтования.

Ранее в декабре Поздняков говорил, что ОКР рассматривает возможность участия российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 г. в Париже и полноценное возвращение на мировую арену не раньше 2026 г.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под своей эгидой в связи с военными действиями на Украине. Большинство организаций последовали этой рекомендации.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных