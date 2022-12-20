Позднякова переизбрали на пост президента Олимпийского комитета России
Участники заседания Олимпийского собрания в Москве переизбрали действующего президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова на новый срок, сообщил Telegram-канал организации.
«Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Алексеевич Поздняков единогласно переизбран на пост президента Олимпийского комитета России!» – говорится в сообщении.
В ОКР также рассказали о переизбрании на новый срок и действующего гендиректора Владимира Сенглеева.
Станислав Поздняков родился в 1973 г. в Новосибирске, выступал за ЦСКА, выиграл олимпийское золото по фехтованию на саблях на Играх в 1992, 1996 и 2000 гг. ОКР возглавил в 2018 г., также является президентом Европейской конфедерации фехтования и членом Исполнительного комитета Международной федерации фехтования.
Ранее в декабре Поздняков говорил, что ОКР рассматривает возможность участия российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 г. в Париже и полноценное возвращение на мировую арену не раньше 2026 г.
28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под своей эгидой в связи с военными действиями на Украине. Большинство организаций последовали этой рекомендации.