Позднякова переизбрали на пост президента Олимпийского комитета России

Станислав Поздняков родился в 1973 г. в Новосибирске, выступал за ЦСКА, выиграл олимпийское золото по фехтованию на саблях на Играх в 1992, 1996 и 2000 гг. ОКР возглавил в 2018 г., также является президентом Европейской конфедерации фехтования и членом Исполнительного комитета Международной федерации фехтования.