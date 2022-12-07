Глава ОКР назвал два варианта возвращения россиян на международные турниры
Олимпийский комитет России (ОКР) рассматривает возможность участия российских спортсменов на летних Олимпийских играх 2024 г. в Париже и полноценное возвращение на мировую арену не раньше 2026 г., заявил глава ОКР Станислав Поздняков.
«Мы готовимся к тому, чтобы в любой момент включиться в спортивную борьбу. Рассматриваем два варианта — участие в Играх 2024 г. и полноценное возвращение не раньше 2026 г. Готовимся к обоим вариантам», — отметил Поздняков (цитата по «РИА Новости»).
28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под своей эгидой в связи с событиями на территории Украины. Большинство организаций последовали этой рекомендации.
Президент МОК Томас Бах ранее заявил, что спортсмены не должны становиться жертвами политики своего правительства. В то же время он напомнил, что миссией МОК является обеспечение мирных соревнований по всему миру. Бах заявил, что единственным способом защитить эту миссию было отказать спортсменам в участии в соревнованиях «только из-за их паспорта».
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