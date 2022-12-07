Глава ОКР назвал два варианта возвращения россиян на международные турниры

Президент МОК Томас Бах ранее заявил, что спортсмены не должны становиться жертвами политики своего правительства. В то же время он напомнил, что миссией МОК является обеспечение мирных соревнований по всему миру. Бах заявил, что единственным способом защитить эту миссию было отказать спортсменам в участии в соревнованиях «только из-за их паспорта».