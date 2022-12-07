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Глава ОКР назвал два варианта возвращения россиян на международные турниры

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Олимпийский комитет России (ОКР) рассматривает возможность участия российских спортсменов на летних Олимпийских играх 2024 г. в Париже и полноценное возвращение на мировую арену не раньше 2026 г., заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

«Мы готовимся к тому, чтобы в любой момент включиться в спортивную борьбу. Рассматриваем два варианта — участие в Играх 2024 г. и полноценное возвращение не раньше 2026 г. Готовимся к обоим вариантам», — отметил Поздняков (цитата по «РИА Новости»).

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под своей эгидой в связи с событиями на территории Украины. Большинство организаций последовали этой рекомендации.

Президент МОК Томас Бах ранее заявил, что спортсмены не должны становиться жертвами политики своего правительства. В то же время он напомнил, что миссией МОК является обеспечение мирных соревнований по всему миру. Бах заявил, что единственным способом защитить эту миссию было отказать спортсменам в участии в соревнованиях «только из-за их паспорта».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных