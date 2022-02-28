МОК рекомендовал не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не разрешать российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях, говорится в заявлении организации.
«Исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц. Граждане России или Белоруссии, будь то отдельные лица или команды, должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды», — подчеркнуто в заявлении.
Помимо этого МОК принял решение отзывать Олимпийские ордена у всех лиц, в настоящее время занимающих важные должности в правительстве России. В число лишенных орденов вошли президент России Владимир Путин, заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак. «Исполком МОК приветствует и ценит многочисленные призывы к миру со стороны спортсменов, спортивных чиновников и членов мирового олимпийского сообщества», — добавлено в сообщении.
25 февраля МОК призвал ограничить использование национальной символики России и Белоруссии на всех турнирах, в том числе не попадающих под санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA). Организация также советовала спортивным федерациям не организовывать никаких спортивных мероприятий на территории двух стран. Аналогичные решения ранее приняли Международная шахматная федерация (FIDE), Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная федерация гимнастики (FIG).
24 февраля Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Ее целью президент назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. ЕС, США, Великобритания, Канада и ряд других государств осудили данный шаг России. Они призвали страну вывести военный контингент с Украины и начать переговоры, а также ввели против России финансовые, экономические и персональные санкции.