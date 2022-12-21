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Институт Пушкина назвал слово 2022 года

Ведомости

Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина назвал «наследие» словом года, сообщается на официальной странице института в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы живем в очень неспокойное время и именно сейчас кажется важным идея переосмысления исторического прошлого, со всеми ошибками и достижениями, чтобы понимать тот путь, по которому нам следует двигаться. Не случайно уходящий год был объявлен Годом культурного наследия народов России»,— говорится в сообщении.

Институт напомнил, что в этом году отмечались юбилеи со дня рождения многих выдающихся российских деятелей: 350 лет со дня рождения Петра I, 140 лет со дня рождения К.И. Чуковского, 225 лет со дня рождения Ф.П. Врангеля, 90 лет со дня рождения А.А. Тарковского, 135 лет со дня рождения И. Северянина.

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Институт Пушкина ежегодно проводит исследование «Слово года» на материале русскоязычной коммуникации. Для сбора информации использовались источники Wordstat.yandex, система аналитики «Медиалогия» и база данных «Интегрум». По данным «Медиалогии», в 2022 г. было опубликовано 1 071 509 сообщений, содержащих слово «наследие».

В 2021 г. институт Пушкина назвал словом года «спутник», в 2020— слова «самоизоляция» и «обнуление».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных