Институт Пушкина назвал слово 2022 года
Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина назвал «наследие» словом года, сообщается на официальной странице института в социальной сети «ВКонтакте».
«Мы живем в очень неспокойное время и именно сейчас кажется важным идея переосмысления исторического прошлого, со всеми ошибками и достижениями, чтобы понимать тот путь, по которому нам следует двигаться. Не случайно уходящий год был объявлен Годом культурного наследия народов России»,— говорится в сообщении.
Институт напомнил, что в этом году отмечались юбилеи со дня рождения многих выдающихся российских деятелей: 350 лет со дня рождения Петра I, 140 лет со дня рождения К.И. Чуковского, 225 лет со дня рождения Ф.П. Врангеля, 90 лет со дня рождения А.А. Тарковского, 135 лет со дня рождения И. Северянина.
Институт Пушкина ежегодно проводит исследование «Слово года» на материале русскоязычной коммуникации. Для сбора информации использовались источники Wordstat.yandex, система аналитики «Медиалогия» и база данных «Интегрум». По данным «Медиалогии», в 2022 г. было опубликовано 1 071 509 сообщений, содержащих слово «наследие».
В 2021 г. институт Пушкина назвал словом года «спутник», в 2020— слова «самоизоляция» и «обнуление».