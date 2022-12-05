Оксфордский словарь назвал словом 2022 года выражение «режим гоблина»
Оксфордский словарь признал словом 2022 г. выражение «режим гоблина» (goblin mode). Сообщение об этом размещено на сайте издательского отдела Оксфордского университета Oxford Languages.
«Режим гоблина» — сленговое выражение, часто используемое в значении «тип поведения, который характеризуется беззастенчивой снисходительностью к себе, ленью, неряшливостью и жадностью», для него также свойственен отказ от «социальных норм или ожиданий», следует из сообщения.
Это словосочетание впервые было употреблено в Twitter в 2009 г., однако вирусным оно стало только в феврале этого года, когда в большинстве стран мира были сняты прежние коронавирусные ограничения и люди стали чаще выходить из дома. «По-видимому, он [этот термин] уловил преобладающее настроение людей, которые отвергли идею возвращения к «нормальной жизни» или восстали против недостижимых эстетических стандартов и образа жизни, демонстрируемых в социальных сетях», — сказано в сообщении.
В этом году впервые слово года было выбрано путем общественного голосования. Пользователи могли выбрать между тремя словами. Помимо «режима гоблина» в списке были слово «метавселенная» (metaverse) и хэштэг «Я поддерживаю» (#IStandWith), которые заняли второе и третье место соответственно.
В 2021 г. словом года по версии Оксфордского словаря стала «вакцинация» (vax). Использование этого термина выросло в 72 раза к 2020 г. По версии Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина русскоязычным словом года стал «спутник».
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