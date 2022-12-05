Оксфордский словарь назвал словом 2022 года выражение «режим гоблина»

Это словосочетание впервые было употреблено в Twitter в 2009 г., однако вирусным оно стало только в феврале этого года, когда в большинстве стран мира были сняты прежние коронавирусные ограничения и люди стали чаще выходить из дома. «По-видимому, он [этот термин] уловил преобладающее настроение людей, которые отвергли идею возвращения к «нормальной жизни» или восстали против недостижимых эстетических стандартов и образа жизни, демонстрируемых в социальных сетях», — сказано в сообщении.