Собянин ответил на вопрос о массовых мероприятиях в столице
В будущем, при улучшении эпидемиологической ситуации, жители столицы смогут принимать свободное участие во всех мероприятиях. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя ситуацию с митингами.
«В отличие от городских мероприятий, на митингах нельзя контролировать соблюдение санитарных мер, но думаю, что наступят времена — и москвичи, конечно, будут участвовать свободно во всех мероприятиях, как это было в предыдущие годы», — отметил Собянин (цитата по «РИА Новости»).
Тем не менее, отметил мэр, «город функционирует нормально, мы ничего стараемся не закрывать, не ограничивать»: «Что касается массовых мероприятий, то государственные мероприятия, под эгидой органов государственной власти, обеспечивают достаточный контроль и ответственность за проведение такого рода мероприятий, с точки зрения санитарных требований. Что невозможно добиться при проведении каких-то других мероприятий, которые невозможно контролировать ни по численности, ни по форме проведения. Я думаю, что еще наступят времена, и москвичи конечно будут участвовать свободно во всех мероприятиях, как это и было в предыдущие годы».