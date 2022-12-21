Собянин ответил на вопрос о массовых мероприятиях в столице

Тем не менее, отметил мэр, «город функционирует нормально, мы ничего стараемся не закрывать, не ограничивать»: «Что касается массовых мероприятий, то государственные мероприятия, под эгидой органов государственной власти, обеспечивают достаточный контроль и ответственность за проведение такого рода мероприятий, с точки зрения санитарных требований. Что невозможно добиться при проведении каких-то других мероприятий, которые невозможно контролировать ни по численности, ни по форме проведения. Я думаю, что еще наступят времена, и москвичи конечно будут участвовать свободно во всех мероприятиях, как это и было в предыдущие годы».