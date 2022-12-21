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Собянин ответил на вопрос о массовых мероприятиях в столице

Ведомости

В будущем, при улучшении эпидемиологической ситуации, жители столицы смогут принимать свободное участие во всех мероприятиях. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя ситуацию с митингами.

«В отличие от городских мероприятий, на митингах нельзя контролировать соблюдение санитарных мер, но думаю, что наступят времена — и москвичи, конечно, будут участвовать свободно во всех мероприятиях, как это было в предыдущие годы», — отметил Собянин (цитата по «РИА Новости»).

Тем не менее, отметил мэр, «город функционирует нормально, мы ничего стараемся не закрывать, не ограничивать»: «Что касается массовых мероприятий, то государственные мероприятия, под эгидой органов государственной власти, обеспечивают достаточный контроль и ответственность за проведение такого рода мероприятий, с точки зрения санитарных требований. Что невозможно добиться при проведении каких-то других мероприятий, которые невозможно контролировать ни по численности, ни по форме проведения. Я думаю, что еще наступят времена, и москвичи конечно будут участвовать свободно во всех мероприятиях, как это и было в предыдущие годы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных