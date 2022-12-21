Суд изъял у бывшего автоинспектора имущество на 180 млн рублей

Требования ГП были удовлетворены в полном объеме: в доход государства изъяты дом с земельным участком в России, квартиры, в том числе за рубежом, а также более 48 млн руб., почти 24 000 евро и $60 000, которые находились в банковских сейфах Кузнецова. Решение суда в законную силу еще не вступило, добавили в ведомстве.