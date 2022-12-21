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Общество

Суд изъял у бывшего автоинспектора имущество на 180 млн рублей

Ведомости

Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии в пользу государства имущества бывшего инспектора ДПС Сергея Кузнецова почти на 180 млн руб., говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Лефортовский районный суд г. Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации об обращении в доход государства имущества и денежных средств на общую сумму порядка 180 млн рублей, принадлежащих бывшему инспектору ДПС роты ДПС ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве Сергею Кузнецову», – говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что Кузнецовым, его родственниками и близкими было приобретено более 20 объектов недвижимости и один автомобиль, при этом законность источников получения средств для тих покупок подтвердить не удалось.

Требования ГП были удовлетворены в полном объеме: в доход государства изъяты дом с земельным участком в России, квартиры, в том числе за рубежом, а также более 48 млн руб., почти 24 000 евро и $60 000, которые находились в банковских сейфах Кузнецова. Решение суда в законную силу еще не вступило, добавили в ведомстве.

Генпрокуратура подала иск в июле, тогда в ведомстве отмечали, что семь из приобретенных 23 объектов недвижимости расположены в Болгарии и ОАЭ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных