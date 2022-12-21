Суд изъял у бывшего автоинспектора имущество на 180 млн рублей
Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии в пользу государства имущества бывшего инспектора ДПС Сергея Кузнецова почти на 180 млн руб., говорится в сообщении на сайте ведомства.
«Лефортовский районный суд г. Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации об обращении в доход государства имущества и денежных средств на общую сумму порядка 180 млн рублей, принадлежащих бывшему инспектору ДПС роты ДПС ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве Сергею Кузнецову», – говорится в сообщении.
Правоохранители выяснили, что Кузнецовым, его родственниками и близкими было приобретено более 20 объектов недвижимости и один автомобиль, при этом законность источников получения средств для тих покупок подтвердить не удалось.
Требования ГП были удовлетворены в полном объеме: в доход государства изъяты дом с земельным участком в России, квартиры, в том числе за рубежом, а также более 48 млн руб., почти 24 000 евро и $60 000, которые находились в банковских сейфах Кузнецова. Решение суда в законную силу еще не вступило, добавили в ведомстве.
Генпрокуратура подала иск в июле, тогда в ведомстве отмечали, что семь из приобретенных 23 объектов недвижимости расположены в Болгарии и ОАЭ.