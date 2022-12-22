Число случаев сексуального насилия в отношении детей выросло на 44% с 2020 года
Количество преступлений сексуального характера в отношении детей в России выросло с 2010 г. на 44%, следует из протокола заседания правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, который опубликован на сайте Минпросвещения.
«Принять к сведению информацию Генеральной прокуратуры Российской Федерации об увеличении на 44% количества преступлений сексуального характера в отношении детей», — говорится в документе.
Отмечается, что 50% таких преступлений совершаются знакомым ребенку лицом, каждое пятое — членами семьи, 11% — родителями или законными представителями, 25% — лицами в состоянии алкогольного опьянения и лицами, страдающими психическими заболеваниями.
В протоколе отмечается, что 16 субъектам рекомендовано усилить работу по профилактике сексуального насилия. В их числе Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, Ростовская области.
Согласно августовскому опросу ВЦИОМ, россияне стали реже прибегать к физическому наказанию в отношении детей при их воспитании. Сейчас 13% респондентов используют «шлепки, щелчки и подзатыльники», а в 2012 г. к таким методам прибегали 33% опрошенных. Доля респондентов, которые используют в воспитательных целях ремень, за 10 лет сократилось с 17 до 7%.
20% сообщили, что в детстве сталкивались с шлепками и подзатыльниками, 21% били ремнем. В 2012 г. таких людей было больше: почти половина респондентов признавались, что их воспитывали щелчками и подзатыльниками (47%), а каждого третьего наказывали ремнем (34%).