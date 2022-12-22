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Общество

Число случаев сексуального насилия в отношении детей выросло на 44% с 2020 года

Ведомости

Количество преступлений сексуального характера в отношении детей в России выросло с 2010 г. на 44%, следует из протокола заседания правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, который опубликован на сайте Минпросвещения.

«Принять к сведению информацию Генеральной прокуратуры Российской Федерации об увеличении на 44% количества преступлений сексуального характера в отношении детей», — говорится в документе.

Отмечается, что 50% таких преступлений совершаются знакомым ребенку лицом, каждое пятое — членами семьи, 11% — родителями или законными представителями, 25% — лицами в состоянии алкогольного опьянения и лицами, страдающими психическими заболеваниями.

В протоколе отмечается, что 16 субъектам рекомендовано усилить работу по профилактике сексуального насилия. В их числе Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, Ростовская области.

Согласно августовскому опросу ВЦИОМ, россияне стали реже прибегать к физическому наказанию в отношении детей при их воспитании. Сейчас 13% респондентов используют «шлепки, щелчки и подзатыльники», а в 2012 г. к таким методам прибегали 33% опрошенных. Доля респондентов, которые используют в воспитательных целях ремень, за 10 лет сократилось с 17 до 7%.

20% сообщили, что в детстве сталкивались с шлепками и подзатыльниками, 21% били ремнем. В 2012 г. таких людей было больше: почти половина респондентов признавались, что их воспитывали щелчками и подзатыльниками (47%), а каждого третьего наказывали ремнем (34%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных