Число случаев сексуального насилия в отношении детей выросло на 44% с 2020 года

Согласно августовскому опросу ВЦИОМ, россияне стали реже прибегать к физическому наказанию в отношении детей при их воспитании. Сейчас 13% респондентов используют «шлепки, щелчки и подзатыльники», а в 2012 г. к таким методам прибегали 33% опрошенных. Доля респондентов, которые используют в воспитательных целях ремень, за 10 лет сократилось с 17 до 7%.