Россияне стали реже бить своих детей в воспитательных целях

Россияне стали реже бить своих детей в воспитательных целяхВЦИОМ спросил жителей страны о популярных методах воспитания
Россияне стали реже прибегать к физическому наказанию в отношении детей при их воспитании, следует из опроса ВЦИОМ. Сейчас 13% респондентов используют «шлепки, щелчки и подзатыльники», а в 2012 г. к таким методам прибегали 33% опрошенных. Доля респондентов, которые используют в воспитательных целях ремень, за 10 лет сократилось с 17% до 7%.
Опрос проходил 23 июля среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
20% граждан сообщили, что в детстве сталкивались с шлепками и подзатыльниками, 21% били ремнем ремню. В 2012 г. таких людей было больше: почти половина респондентов признавались, что их воспитывали щелчками и подзатыльниками (47%), а каждого третьего наказывали ремнем (34%).
Если в детстве человек сталкивался с тем или иным методом воспитания, то он с вероятно будет использовать его по отношению к своим детям, говорят авторы исследования ВЦИОМ.
Самый распространенный метод воспитания сейчас (76%) и 10 лет назад (88%) – наставления и нравоучения. 62% опрошенных отметили, что были воспитаны именно на этом методе.
Вторым по популярности методом воспитания среди россиян остаются разнообразные ограничения: 31% опрошенных прибегает к сокращению времени просмотра телевизора и пользования гаджетами, а также уменьшает время прогулок. «Популярность таких мер сегодня легко объясняется разнообразием и доступностью детского контента и гаджетов», – полагают авторы опроса.
За 10 лет ставить в угол детей стали гораздо реже: о применении такого воспитательного метода говорят не 43%, а 19% респондентов. Меньше стало и родителей, которых так воспитывали: в 2022 г. об этом вспомнили 30%, в 2012 г. – 56%.
Самой непопулярной мерой наказания стало лишение детей карманных денег (23% в 2012 г., 8% теперь).
«Воспитательные модели становятся более гуманными, демократическими, приходит понимание, что насильственные методы не позволяют установить доверительных отношений с ребенком, поэтому подавляющее большинство родителей в наши дни, в первую очередь, опираются на разговоры», – констатируют исследователи.
В 2019 г. агентство «Михайлов и партнеры» провело соцопрос среди 1600 респондентов в возрасте от 14 до 55 лет о допустимости физического наказания детей. Более половины опрошенных (60%) тогда отметили, что его можно применять, но в зависимости от ситуации. Авторы того исследования пришли к выводу, что двое из трех детей сталкиваются с физическими наказаниями (61%), 22% говорили, что это происходило регулярно. При этом сами методы наказания смягчаются: старшее поколение чаще пороли ремнем, а младшее чаще получало шлепки и подзатыльники.
При этом, согласно опросу ВЦИОМ за 2017 г., 79% опрошенных считают, что любое физическое насилие недопустимо ни при каких обстоятельствах.
Директор Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, член Общественной палаты РФ Наталья Агре рассказала «Ведомостям», что, согласно исследованиям ее Института, родители и педагоги единогласно считают, что именно семья определяет ценностную картину мира детей – 97% и 95%. «И когда мы все вместе будем транслировать одни и те же ценности, основанные на взаимном уважении, ответственности, понимании, тогда и рассуждения о методах воспитания – ремнем, нотациями, запретом на пользования гаджетами и т. д. – станут не актуальны», – сказала она.
Семейный психолог Людмила Петрановская пояснила «Ведомостям», что «сегодняшние родители не считают побои нормой и хорошим способом воспитания, хотя и могут срываться». Эксперт подчеркивает, что наказания, которые применяют к детям, сказываются на их жизни в дальнейшем. Любой опыт насилия и жестокости, а также «ожидание боли и унижения» вызывают сильнейший стресс у ребенка, говорит Петрановская.
Доцент Института социальных наук МГМУ им. И.М. Сеченова Ольга Лебедь считает, что гуманизация воспитательных методов – это часть общего гуманнизационного процесса, который происходит в большинстве сфер. По ее мнению, причины такой тенденции в том числе в популяризации информации о мерах ответственности для родителей за применение физического насилия и распространение интернет-ресурсов о гуманном родительстве.
Завкафедрой юридической психологии и права, кандидат психологических наук Московского государственного психолого-педагогического университета Римма Чиркина полагает, что в целом «тенденция к смягчению нравов есть», но «бить [детей] все равно продолжают». Она считает, что шлепки и щелчки дети могут забыть, но если они сопровождаются «унижением, грубостями, задеванием значимых вещей», то это травмирует и остается с ребенком навсегда.