Россияне стали реже бить своих детей в воспитательных целях

В 2019 г. агентство «Михайлов и партнеры» провело соцопрос среди 1600 респондентов в возрасте от 14 до 55 лет о допустимости физического наказания детей. Более половины опрошенных (60%) тогда отметили, что его можно применять, но в зависимости от ситуации. Авторы того исследования пришли к выводу, что двое из трех детей сталкиваются с физическими наказаниями (61%), 22% говорили, что это происходило регулярно. При этом сами методы наказания смягчаются: старшее поколение чаще пороли ремнем, а младшее чаще получало шлепки и подзатыльники.