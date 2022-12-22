ВЦИОМ: для большинства россиян событием года стала спецоперация

С темой спецоперации связано также и то, что 54% россиян назвали героями 2022 г. военнослужащих в горячих точках, 38% – врачей и еще 32% – сотрудников МЧС. Аналитики также указывают на рост значимости для россиян волонтеров и соцработников (20% после 15% в 2020 г.).