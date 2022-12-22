На Сиверской ГЭС в Ленинградской области произошло подтопление
В Ленинградской области на Сиверской ГЭС произошло подтопление. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета по природным ресурсам.
«В связи с погодной обстановкой на объекте поврежден щит левого водосброса <...> Ущерба объектам инфраструктуры от подтопления на Сиверском гидроузле нет», — уточнили в ведомстве.
Ожидается, что аварийно-ремонтные работы завершатся в течение суток. В пресс-службе комитета отметили, что на место происшествия была отправлена техника, также в наличии есть аварийный запас материалов.
Информацию о подтоплении также подтвердили в управлении МЧС по Ленинградской области. Подчеркивается, что данное происшествие не несет угрозы для населения.
Сиверская ГЭС находится в центре поселка Сиверский. Она работала с 1957 по 1973 г., а после ее стали использовать в качестве пешеходного моста. Мощность станции составляет 175 кВт, объект входит в каскад из шести ГЭС на реке Оредеж.