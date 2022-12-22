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На Сиверской ГЭС в Ленинградской области произошло подтопление

Ведомости

В Ленинградской области на Сиверской ГЭС произошло подтопление. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета по природным ресурсам.  

«В связи с погодной обстановкой на объекте поврежден щит левого водосброса <...> Ущерба объектам инфраструктуры от подтопления на Сиверском гидроузле нет», — уточнили в ведомстве. 

Ожидается, что аварийно-ремонтные работы завершатся в течение суток. В пресс-службе комитета отметили, что на место происшествия была отправлена техника, также в наличии есть аварийный запас материалов.

Информацию о подтоплении также подтвердили в управлении МЧС по Ленинградской области. Подчеркивается, что данное происшествие не несет угрозы для населения.

Сиверская ГЭС находится в центре поселка Сиверский. Она работала с 1957 по 1973 г., а после ее стали использовать в качестве пешеходного моста. Мощность станции составляет 175 кВт, объект входит в каскад из шести ГЭС на реке Оредеж.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных