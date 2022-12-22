На Сиверской ГЭС в Ленинградской области произошло подтопление

Сиверская ГЭС находится в центре поселка Сиверский. Она работала с 1957 по 1973 г., а после ее стали использовать в качестве пешеходного моста. Мощность станции составляет 175 кВт, объект входит в каскад из шести ГЭС на реке Оредеж.