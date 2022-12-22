Генпрокуратура признала нежелательным «Русский антивоенный комитет в Швеции»

Ранее в ноябре ГП признала нежелательными в России литовский аналитический центр Riddle, французскую НПО Open Press, а также американский научный Центр имени Вудро Вильсона. В октябре аналогичное решение было вынесено в отношении немецкой НПО Dekabristen e.V. («Декабристы»), а августе Генпрокуратура признала нежелательной британскую НПО Calvert 22 Foundation. Деятельность этих организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России, пояснили в ведомстве.