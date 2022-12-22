Генпрокуратура признала нежелательным «Русский антивоенный комитет в Швеции»
Генпрокуратура России признала нежелательной в стране деятельность шведской неправительственной организации «Русский антивоенный комитет в Швеции», говорится в сообщении на сайте ведомства.
«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Ryska Antikrigskommitteten i Sverige ("Русский антивоенный комитет в Швеции"), Швеция», – говорится в сообщении.
Ведомство подчеркнуло, что данная организация угрожает основам конституционного строя и безопасности России. Информация о принятом решении была передана в Минюст, который включит эту НПО в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
Ранее в ноябре ГП признала нежелательными в России литовский аналитический центр Riddle, французскую НПО Open Press, а также американский научный Центр имени Вудро Вильсона. В октябре аналогичное решение было вынесено в отношении немецкой НПО Dekabristen e.V. («Декабристы»), а августе Генпрокуратура признала нежелательной британскую НПО Calvert 22 Foundation. Деятельность этих организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России, пояснили в ведомстве.