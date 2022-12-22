Tez Tour сообщил о возвращении 6000 российских туристов из Египта
По итогам 22 декабря 6000 российских туристов вернулись из Египта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу туроператора Tez Tour.
«Вывезено с учетом рейсов, которые вылетят сегодня, 3400 туристов из Хургады, 2500 — из Шарм-эш-Шейха. С 23 декабря остаются 400 туристов в Хургаде, 500 — в Шарм-эш-Шейхе», — говорится в сообщении.
iFly ранее заявила о задержке рейсов в Египет в связи с закрытием воздушного пространства Иордании. Власти этой страны требуют для пролета страховку, выпущенную в Лондоне, а получить ее российские авиакомпании не могут из-за санкций. 15 декабря Росавиация рекомендовала авиакомпании iFly перевезти пассажиров в Египет на рейсах других авиаперевозчиков.
Авиакомпании ранее пришлось отменить рейсы в Египет. В iFly пояснили, что отмена рейсов связана с ограничениями на полеты и запретами на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи, а также из-за отсутствия разрешения Росавиации на выполнение рейсов по альтернативному маршруту.
iFly сегодня заявила, что необходимые документы с Федеральным агентством воздушного транспорта (ФАВТ) и властями Иордании были согласованы. Компания также подтвердила намерения продолжить выполнение рейсов в Египет с 24 декабря в случае оперативного получения разрешения от Росавиации.