Росавиация продлила режим ограничения полетов до 2 января
Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортах юга и центральной части России до 2 января 2022 г., об этом сообщается на сайте ведомства.
«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 02 января 2023 года 03:45 по московскому времени», — говорится в сообщении.
В Росавиации напомнили, что временно невозможно попасть в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Ведомство также рекомендовало авиакомпаниям совершать полеты по альтернативным маршрутам — через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Уточняется, что все остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.
Режим временного ограничения полетов был введен 24 февраля — в день начала спецоперации на Украине. На этой неделе ведомство продлевает этот запрет уже второй раз. 19 декабря Росавиация ограничила полеты в 11 аэропортов до 27 декабря.
31 октября замглавы Минтранса Игорь Чалик сообщил, что с января по октябрь 2022 г. российские авиакомпании перевезли 80 млн пассажиров, что на 15% меньше относительно того же периода прошлого года. По оценкам Минтранса, перевозки по итогам года будут «чуть меньше» запланированных ранее 100 млн человек из-за длительного закрытия 11 южных аэропортов, отметил Чалик.
17 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит дополнительную поддержку закрытым аэропортам. Объем субсидий превысит 2 млрд руб. на возмещение операционных расходов. Всего в 2022 г. на поддержку аэропортов будет направлено свыше 7,5 млрд руб., уточнил Мишустин.