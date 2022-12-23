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Росавиация продлила режим ограничения полетов до 2 января

Ведомости

Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортах юга и центральной части России до 2 января 2022 г., об этом сообщается на сайте ведомства.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 02 января 2023 года 03:45 по московскому времени», — говорится в сообщении.

В Росавиации напомнили, что временно невозможно попасть в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ведомство также рекомендовало авиакомпаниям совершать полеты по альтернативным маршрутам — через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Уточняется, что все остальные российские аэропорты работают в штатном режиме. 

Режим временного ограничения полетов был введен 24 февраля — в день начала спецоперации на Украине. На этой неделе ведомство продлевает этот запрет уже второй раз. 19 декабря Росавиация ограничила полеты в 11 аэропортов до 27 декабря.

31 октября замглавы Минтранса Игорь Чалик сообщил, что с января по октябрь 2022 г. российские авиакомпании перевезли 80 млн пассажиров, что на 15% меньше относительно того же периода прошлого года. По оценкам Минтранса, перевозки по итогам года будут «чуть меньше» запланированных ранее 100 млн человек из-за длительного закрытия 11 южных аэропортов, отметил Чалик.

17 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит дополнительную поддержку закрытым аэропортам. Объем субсидий превысит 2 млрд руб. на возмещение операционных расходов. Всего в 2022 г. на поддержку аэропортов будет направлено свыше 7,5 млрд руб., уточнил Мишустин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных