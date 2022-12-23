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В Москве построят «Кобзон Центр»

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Многофункциональное культурное учреждение «Кобзон Центр» появится в Басманной районе Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На четырех участках площадью около 0,77 га планируется разместить «Кобзон Центр». Это будет крупный объект культурно-досуговой деятельности с учреждениями высшего образования и офисами», – сказал он.

В соответствии с решением градостроительно-земельной комиссии, здание расположится по адресу ул. Бауманская, вл. 11, стр. 6, стр. 6А, вл. 11, стр. 7. Суммарная площадь комплекса составит почти 60 000 кв. м. В центре также предусмотрена зона общественного питания и паркинг.

Ранее в сентябре в Оружейном переулке уставили памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону. Иосиф Кобзон умер в возрасте 80 лет 30 августа 2018 г. Певец страдал от онкологического заболевания. Он похоронен на Востряковском кладбище Москвы. В 1980 г. Кобзону присвоили звание народного артиста РСФСР, в 1987 г. — народного артиста СССР, а в 1991 г. — народного артиста Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных