В Москве построят «Кобзон Центр»

Ранее в сентябре в Оружейном переулке уставили памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону. Иосиф Кобзон умер в возрасте 80 лет 30 августа 2018 г. Певец страдал от онкологического заболевания. Он похоронен на Востряковском кладбище Москвы. В 1980 г. Кобзону присвоили звание народного артиста РСФСР, в 1987 г. — народного артиста СССР, а в 1991 г. — народного артиста Украины.