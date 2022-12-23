В Москве построят «Кобзон Центр»
Многофункциональное культурное учреждение «Кобзон Центр» появится в Басманной районе Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«На четырех участках площадью около 0,77 га планируется разместить «Кобзон Центр». Это будет крупный объект культурно-досуговой деятельности с учреждениями высшего образования и офисами», – сказал он.
В соответствии с решением градостроительно-земельной комиссии, здание расположится по адресу ул. Бауманская, вл. 11, стр. 6, стр. 6А, вл. 11, стр. 7. Суммарная площадь комплекса составит почти 60 000 кв. м. В центре также предусмотрена зона общественного питания и паркинг.
Ранее в сентябре в Оружейном переулке уставили памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону. Иосиф Кобзон умер в возрасте 80 лет 30 августа 2018 г. Певец страдал от онкологического заболевания. Он похоронен на Востряковском кладбище Москвы. В 1980 г. Кобзону присвоили звание народного артиста РСФСР, в 1987 г. — народного артиста СССР, а в 1991 г. — народного артиста Украины.