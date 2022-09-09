В Москве открыли памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону

«Выбрано это место для памятника не просто так. Ведь здесь рядом Дом эстрады, в котором мы всегда бывали. За этим домом находится парк "Эрмитаж", где у Иосифа было первое сольное выступление в 1961 г.», — сказала Нелли Кобзон в ходе мероприятия.