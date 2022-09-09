В Москве открыли памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону
В центре Москвы открыли монумент народному артисту СССР Иосифу Кобзону, передает ТАСС.
Памятник установили в Оружейном переулке. Отмечается, что мероприятие состоялось в преддверии 85-летия со дня рождения певца. По данным агентства, в открытии приняли участие почетные гости, коллеги и родные Кобзона, включая вдову Нелли Кобзон и его дочь Наталью Раппопорт-Кобзон.
Открытие памятника объявила ведущая церемонии — народная артистка РСФСР Анна Шатилова. Торжественная церемония прошла под гимн России в исполнении Иосифа Кобзона.
«Выбрано это место для памятника не просто так. Ведь здесь рядом Дом эстрады, в котором мы всегда бывали. За этим домом находится парк "Эрмитаж", где у Иосифа было первое сольное выступление в 1961 г.», — сказала Нелли Кобзон в ходе мероприятия.
Она добавила, что у монумента также есть интерактивная часть. Речь идет о 12 «пластинках», которые расположены в сквере, где стоит памятник. Они содержат QR-коды, с помощью которых на смартфоне можно прослушать популярные песни артиста.
Иосиф Кобзон умер в возрасте 80 лет 30 августа 2018 г. Певец страдал от онкологического заболевания. Он похоронен на Востряковском кладбище Москвы. В 1980 г. Кобзону присвоили звание народного артиста РСФСР, в 1987 г. — народного артиста СССР, а в 1991 г. — народного артиста Украины.
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