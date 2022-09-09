Газета
Общество

В Москве открыли памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону

Ведомости

В центре Москвы открыли монумент народному артисту СССР Иосифу Кобзону, передает ТАСС.

Памятник установили в Оружейном переулке. Отмечается, что мероприятие состоялось в преддверии 85-летия со дня рождения певца. По данным агентства, в открытии приняли участие почетные гости, коллеги и родные Кобзона, включая вдову Нелли Кобзон и его дочь Наталью Раппопорт-Кобзон. 

Открытие памятника объявила ведущая церемонии — народная артистка РСФСР Анна Шатилова. Торжественная церемония прошла под гимн России в исполнении Иосифа Кобзона.

«Выбрано это место для памятника не просто так. Ведь здесь рядом Дом эстрады, в котором мы всегда бывали. За этим домом находится парк "Эрмитаж", где у Иосифа было первое сольное выступление в 1961 г.», — сказала Нелли Кобзон в ходе мероприятия.

Она добавила, что у монумента также есть интерактивная часть. Речь идет о 12 «пластинках», которые расположены в сквере, где стоит памятник. Они содержат QR-коды, с помощью которых на смартфоне можно прослушать популярные песни артиста. 

Иосиф Кобзон умер в возрасте 80 лет 30 августа 2018 г. Певец страдал от онкологического заболевания. Он похоронен на Востряковском кладбище Москвы. В 1980 г. Кобзону присвоили звание народного артиста РСФСР, в 1987 г. — народного артиста СССР, а в 1991 г. — народного артиста Украины.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных