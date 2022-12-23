РПЦ просит закрепить отсрочку от мобилизации для духовенства указом президента

Законодательно закрепить отсрочку от мобилизации для духовенства призвал 22 декабря патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «В ходе недавней частичной мобилизации во взаимодействии с руководством Министерства обороны удалось прийти к временному решению, благодаря которому духовенству была предоставлена отсрочка от мобилизации на все время пребывания в священном сане. Вместе с тем считаю важным, чтобы данное решение было закреплено», — сказал он на Епархиальном собрании Москвы.