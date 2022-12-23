РПЦ просит закрепить отсрочку от мобилизации для духовенства указом президента
Отсрочка от частичной мобилизации для духовенства должна быть закреплена отдельным указом президента, как это сделано для священнослужителей призывного возраста и семинаристов, заявила «Ведомостям» руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения Чернега.
Согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется в том числе «гражданам или отдельным категориям граждан», которым дано такое право указом президента, отметила она. 5 октября такую возможность указом Владимира Путина получили студенты духовных академий и семинарий. Вопрос о нормативном закреплении такого права для священнослужителей не решен, сообщила Чернега.
«Канонические правила Церкви запрещают священнослужителям пролитие крови и поступление на воинскую службу, – сказала Чернега. – В свою очередь государство уважает внутренние установления религиозных организаций». Поэтому указом президента от 12 июля 2012 г. священнослужителям призывного возраста предоставлено право на отсрочку от прохождения срочной военной службы, отметила она.
Аналогичный указ, по словам представителя РПЦ, необходим для предоставления духовенству отсрочки от призыва по мобилизации. «Мы начали контакты и с Минобороны, и с администрацией президента, и мы находимся в диалоге», — заявила Чернега.
Законодательно закрепить отсрочку от мобилизации для духовенства призвал 22 декабря патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «В ходе недавней частичной мобилизации во взаимодействии с руководством Министерства обороны удалось прийти к временному решению, благодаря которому духовенству была предоставлена отсрочка от мобилизации на все время пребывания в священном сане. Вместе с тем считаю важным, чтобы данное решение было закреплено», — сказал он на Епархиальном собрании Москвы.
Патриарх поручил заняться этим вопросом правовому управлению Московской патриархии.