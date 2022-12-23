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Общество

Два человека погибли при стрельбе в центре Парижа

Ведомости

В результате стрельбы на улице д'Ангьен в X округе Парижа погибли два человека, еще трое получили ранения, пишет газета Le Figaro со ссылкой на правоохранительные органы.

Нападение произошло, предположительно, на территории курдской общины, стрелявшему – около 60 лет, его задержали. По словам очевидцев, прозвучало шесть-семь выстрелов.

Мэр Парижа Анн Идальго поблагодарила полицию за оперативное задержание нападавшего и выразила соболезнования близким погибших, пообещав, что пострадавшим будет оказана психологическая помощь.

Мотивы нападавшего пока неизвестны, полиция призвала парижан держаться подальше от места нападения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных