Два человека погибли при стрельбе в центре Парижа
В результате стрельбы на улице д'Ангьен в X округе Парижа погибли два человека, еще трое получили ранения, пишет газета Le Figaro со ссылкой на правоохранительные органы.
Нападение произошло, предположительно, на территории курдской общины, стрелявшему – около 60 лет, его задержали. По словам очевидцев, прозвучало шесть-семь выстрелов.
Мэр Парижа Анн Идальго поблагодарила полицию за оперативное задержание нападавшего и выразила соболезнования близким погибших, пообещав, что пострадавшим будет оказана психологическая помощь.
Мотивы нападавшего пока неизвестны, полиция призвала парижан держаться подальше от места нападения.