В Минстрое предложили учитывать доходы россиян при повышении тарифов на ЖКУ
При индексации тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг могут учитывать платежеспособность граждан. С таким предложением выступили в Общественном совете при Минстрое, передают «Известия».
Уточняется, что сейчас величина индексации тарифов зависит от инфляции. Учет платежеспособности населения позволит уменьшить число тех, кто не может оплачивать квитанции. «Если регион установил такие коммунальные тарифы, которые не в состоянии оплатить 30 и более процентов населения, значит, в субъекте что-то не то с тарифами», — считает руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета Ирина Булгакова.
По словам эксперта «Народного фронта» Павла Склянчука, из-за слишком высоких тарифов на ЖКУ люди копят долги. По информации «Известий», по итогам I квартала 2022 г. задолженность составила 804,5 млрд руб., что на 7,6%, или на 56,6 млрд руб., выше, чем за аналогичный период 2021 г.
Индексация тарифов на ЖКУ происходит ежегодно 1 июля. Однако в этом году повышение тарифов произошло дважды. С 1 декабря тарифы во всех регионах России были проиндексированы не больше, чем на 9%. Следующая индексация состоится только через полтора года — 1 июля 2024 г.
В Минэкономразвития уточнили, что такая мера вызвана «необходимостью бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране», а также для обновления теплотрасс, водопроводов и других инфраструктурных объектов.