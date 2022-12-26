В Минстрое предложили учитывать доходы россиян при повышении тарифов на ЖКУ

Уточняется, что сейчас величина индексации тарифов зависит от инфляции. Учет платежеспособности населения позволит уменьшить число тех, кто не может оплачивать квитанции. «Если регион установил такие коммунальные тарифы, которые не в состоянии оплатить 30 и более процентов населения, значит, в субъекте что-то не то с тарифами», — считает руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета Ирина Булгакова.