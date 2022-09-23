Индексацию тарифов ЖКУ перенесли на 1 декабря
Индексацию тарифов жилищно-коммунальных услуг перенесли с 1 июля 2023 г. на 1 декабря этого года, благодаря чему индексация тарифов не будет производиться в течение более полутора лет, сообщили в Минэкономразвития.
«Правительство переносит индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 г. на 1 декабря 2022 г. За счет данного решения более полутора лет индексация тарифов проводиться не будет. Следующая индексация произойдет только 1 июля 2024 г.», — сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что такая мера вызвана «необходимостью бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране», а также для обновления теплотрасс, водопроводов и других инфраструктурных объектов.
Уточняется, что предельный уровень индексации составит не выше 9%. Тарифы будут изменены на холодное и горячее водоснабжение, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. По расчетам Минэкономразвития, средние расходы семьи из трех человек на оплату ЖКУ вырастут с начала зимы на 324 руб., а с 1 июля 2024 г., когда индексация будет проведена в следующий раз, — еще на 248 руб.
В ведомстве также подчеркнули, что параллельно с этим будет запущен механизм индексации всех социальных выплат на 2023 г. Она будет рассчитана из значений фактической инфляции по итогам этого года.
Ранее, в феврале, депутаты от фракции ЛДПР предложили ввести временный мораторий на повышение платы за ЖКУ с 1 июля по 31 декабря 2022 г., чтобы снизить «бремя оплаты коммунальных услуг» в период распространения COVID-19. В марте Минстрой также сообщил, что тарифы на ЖКУ не будут дополнительно индексироваться после 1 июля.
1 июля каждого года в России индексируют тарифы на ЖКУ, в среднем они вырастают на 4%, но итоговая величина индексации зависит от конкретного региона. На этот год показатели индексации были определены в ноябре 2021 г. Сильнее всего стоимость ЖКУ выросла в Чечне (на 6,5%), Санкт-Петербурге (на 6,3%), Севастополе, Крыму и Татарстане (на 6,2% везде). В Москве, Якутии и Дагестане тарифы проиндексированы на 6%.
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