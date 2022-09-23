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Общество

Индексацию тарифов ЖКУ перенесли на 1 декабря

Ведомости

Индексацию тарифов жилищно-коммунальных услуг перенесли с 1 июля 2023 г. на 1 декабря этого года, благодаря чему индексация тарифов не будет производиться в течение более полутора лет, сообщили в Минэкономразвития. 

«Правительство переносит индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 г. на 1 декабря 2022 г. За счет данного решения более полутора лет индексация тарифов проводиться не будет. Следующая индексация произойдет только 1 июля 2024 г.», — сказано в сообщении. 

В ведомстве уточнили, что такая мера вызвана «необходимостью бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране», а также для обновления теплотрасс, водопроводов и других инфраструктурных объектов. 

Уточняется, что предельный уровень индексации составит не выше 9%. Тарифы будут изменены на холодное и горячее водоснабжение, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. По расчетам Минэкономразвития, средние расходы семьи из трех человек на оплату ЖКУ вырастут с начала зимы на 324 руб., а с 1 июля 2024 г., когда индексация будет проведена в следующий раз, — еще на 248 руб. 

В ведомстве также подчеркнули, что параллельно с этим будет запущен механизм индексации всех социальных выплат на 2023 г. Она будет рассчитана из значений фактической инфляции по итогам этого года.

Ранее, в феврале, депутаты от фракции ЛДПР предложили ввести временный мораторий на повышение платы за ЖКУ с 1 июля по 31 декабря 2022 г., чтобы снизить «бремя оплаты коммунальных услуг» в период распространения COVID-19. В марте Минстрой также сообщил, что тарифы на ЖКУ не будут дополнительно индексироваться после 1 июля. 

1 июля каждого года в России индексируют тарифы на ЖКУ, в среднем они вырастают на 4%, но итоговая величина индексации зависит от конкретного региона. На этот год показатели индексации были определены в ноябре 2021 г. Сильнее всего стоимость ЖКУ выросла в Чечне (на 6,5%), Санкт-Петербурге (на 6,3%), Севастополе, Крыму и Татарстане (на 6,2% везде). В Москве, Якутии и Дагестане тарифы проиндексированы на 6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных