Индексацию тарифов ЖКУ перенесли на 1 декабря

1 июля каждого года в России индексируют тарифы на ЖКУ, в среднем они вырастают на 4%, но итоговая величина индексации зависит от конкретного региона. На этот год показатели индексации были определены в ноябре 2021 г. Сильнее всего стоимость ЖКУ выросла в Чечне (на 6,5%), Санкт-Петербурге (на 6,3%), Севастополе, Крыму и Татарстане (на 6,2% везде). В Москве, Якутии и Дагестане тарифы проиндексированы на 6%.