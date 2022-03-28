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Экономика

Минстрой: тарифы ЖКХ не поднимут выше запланированного уровня

Ведомости

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги не вырастут выше ранее запланированного уровня индексации, сказал журналистам глава Минстроя Ирек Файзуллин.

«Решение об индексации тарифов зафиксировано в постановлениях правительства от ноября, и мы не собираемся превышать тарифы после 1 июля. Отрабатываются разные сценарии, но задачи повышения тарифов нет», — заявил Файзуллин (цитата по «РИА Новости»).

В свою очередь глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сказал, что сейчас отрабатываются различные варианты поддержки как граждан, так и отрасли в целом. Речь идет в том числе о снижении планки совокупного дохода семьи для предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ. «Решение о повышении тарифов – это последнее, что может рассматриваться. Если мы их повысим, то нужно будет больше средств на поддержку», — отметил он.

Тарифы в сфере ЖКХ пересчитываются один раз в год, с 1 июля. В прошлом году правительство утвердило индексы повышения тарифов на коммунальные услуги на второе полугодие 2022 г. в диапазоне от 2,9 до 6,5%. Наибольший рост ожидается в Чечне (6,5%), Санкт-Петербурге (6,3%), Севастополе, Крыму и Татарстане (6,2%), а также в Москве, Якутии и Дагестане (6%).

Общественники предупреждали, что плата за услуги ЖКХ может вырасти с 1 сентября 2022 г. после того, как вступит в силу постановление правительства, уточняющее порядок расчета платы за электроэнергию, горячую и холодную воду, канализацию, которые используются для содержания общего имущества в многоквартирных домах. Отмечалось, что с осени плату за содержание общего имущества в таких домах будут пересчитывать исходя не из нормативов, а из фактического объема потребления электричества, воды, канализации. 

В феврале депутаты от фракции ЛДПР предложили ввести мораторий на повышение платы за ЖКУ с 1 июля по 31 декабря. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил освободить от коммунальных платежей многодетные семьи, субсидировать 70% стоимости ЖКУ для людей старше 65 лет, а также отменить комиссию банков при их оплате для граждан и ограничить ее до 0,1% для управляющих компаний. 21 марта ЦБ ограничил размер эквайринговых комиссий для компаний, оказывающих социально значимые услуги, до 1%. Решение распространяется в том числе на предприятия, предоставляющие услуги ЖКХ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных