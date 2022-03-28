Минстрой: тарифы ЖКХ не поднимут выше запланированного уровня

В свою очередь глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сказал, что сейчас отрабатываются различные варианты поддержки как граждан, так и отрасли в целом. Речь идет в том числе о снижении планки совокупного дохода семьи для предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ. «Решение о повышении тарифов – это последнее, что может рассматриваться. Если мы их повысим, то нужно будет больше средств на поддержку», — отметил он.