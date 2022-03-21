ЦБ ограничил размер эквайринговых комиссий для компаний из ряда отраслей

Ранее, 17 марта, ЦБ объявил о повышении предельной суммы одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) с 600 000 до 1 млн руб. с 1 мая этого года. Это позволит осуществлять переводы и оплачивать товары и услуги на более крупные суммы. ЦБ напомнил, что размер комиссий за операции через СБП для торгово-сервисных предприятий в 2,5-3 раза меньше обычных эквайринговых. Кроме того, до 1 июля предприятия малого и среднего бизнеса вправе получить от банков компенсацию подобных затрат.