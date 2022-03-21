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ЦБ ограничил размер эквайринговых комиссий для компаний из ряда отраслей

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Максимальный размер комиссии, которую компании, продающие социально значимые товары или предоставляющие соответствующие услуги, платят банкам за возможность осуществлять безналичные операции (эквайринг), в период с 18 апреля по 31 августа составит 1%, сообщила пресс-служба Банка России. 

Повышать действующий на 18 марта размер эквайринговых комиссий для бизнеса кредитным организациям запрещается, следует из решения совета директоров ЦБ. Сейчас средний размер такой комиссии для предприятий варьируется в диапазоне 1,2–2,2%, уточнил регулятор. Точный показатель зависит от типа карты или вида деятельности компании.

«Такая мера вводится на ограниченный период, чтобы в текущих экономических условиях дать возможность бизнесу за счет снижения издержек перестроить свою логистику и процессы. Граждане в свою очередь продолжат пользоваться привычным инструментом безналичной оплаты», — пояснили в ЦБ.

Таким образом, комиссия будет снижена для компаний, осуществляющих розничную торговлю продуктами питания, потребительскими товарами и товарами повседневного спроса, лекарствами, другими медицинскими изделиями и топливом. Вдобавок мера распространяется на предприятия, предоставляющие услуги ЖКХ, медицины, связи, образования, туризма, культуры и перевозки пассажиров.

Ранее, 17 марта, ЦБ объявил о повышении предельной суммы одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) с 600 000 до 1 млн руб. с 1 мая этого года. Это позволит осуществлять переводы и оплачивать товары и услуги на более крупные суммы. ЦБ напомнил, что размер комиссий за операции через СБП для торгово-сервисных предприятий в 2,5-3 раза меньше обычных эквайринговых. Кроме того, до 1 июля предприятия малого и среднего бизнеса вправе получить от банков компенсацию подобных затрат. 

Ранее по теме: ЦБ повысит лимит операции через СБП до 1 млн рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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