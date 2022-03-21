ЦБ ограничил размер эквайринговых комиссий для компаний из ряда отраслей
Максимальный размер комиссии, которую компании, продающие социально значимые товары или предоставляющие соответствующие услуги, платят банкам за возможность осуществлять безналичные операции (эквайринг), в период с 18 апреля по 31 августа составит 1%, сообщила пресс-служба Банка России.
Повышать действующий на 18 марта размер эквайринговых комиссий для бизнеса кредитным организациям запрещается, следует из решения совета директоров ЦБ. Сейчас средний размер такой комиссии для предприятий варьируется в диапазоне 1,2–2,2%, уточнил регулятор. Точный показатель зависит от типа карты или вида деятельности компании.
«Такая мера вводится на ограниченный период, чтобы в текущих экономических условиях дать возможность бизнесу за счет снижения издержек перестроить свою логистику и процессы. Граждане в свою очередь продолжат пользоваться привычным инструментом безналичной оплаты», — пояснили в ЦБ.
Таким образом, комиссия будет снижена для компаний, осуществляющих розничную торговлю продуктами питания, потребительскими товарами и товарами повседневного спроса, лекарствами, другими медицинскими изделиями и топливом. Вдобавок мера распространяется на предприятия, предоставляющие услуги ЖКХ, медицины, связи, образования, туризма, культуры и перевозки пассажиров.
Ранее, 17 марта, ЦБ объявил о повышении предельной суммы одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) с 600 000 до 1 млн руб. с 1 мая этого года. Это позволит осуществлять переводы и оплачивать товары и услуги на более крупные суммы. ЦБ напомнил, что размер комиссий за операции через СБП для торгово-сервисных предприятий в 2,5-3 раза меньше обычных эквайринговых. Кроме того, до 1 июля предприятия малого и среднего бизнеса вправе получить от банков компенсацию подобных затрат.