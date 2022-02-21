ЛДПР предложила заморозить тарифы на услуги ЖКХ на полгода

«Крайне негативно на уровень жизни россиян влияет ежегодное увеличение тарифов на коммунальные услуги с сохранением максимальной доли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 22%», — говорится в пояснительной записке. Также отмечается, что в период пандемии граждане сталкиваются с дополнительными издержками в виде повышенных счетов за коммунальные услуги из-за того, что они дольше находятся дома.