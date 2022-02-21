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Экономика

ЛДПР предложила заморозить тарифы на услуги ЖКХ на полгода

Ведомости

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили ввести временный мораторий на повышение платы за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.

Установить мораторий предлагается с 1 июля по 31 декабря 2022 г. Как поясняют авторы инициативы, эта мера призвана облегчить для россиян «бремя оплаты коммунальных услуг» в период распространения COVID-19. Они отмечают, что вызванный пандемией кризис привел к резкому сокращению реальных располагаемых доходов россиян.

«Крайне негативно на уровень жизни россиян влияет ежегодное увеличение тарифов на коммунальные услуги с сохранением максимальной доли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 22%», — говорится в пояснительной записке. Также отмечается, что в период пандемии граждане сталкиваются с дополнительными издержками в виде повышенных счетов за коммунальные услуги из-за того, что они дольше находятся дома.

Авторы документа напоминают, что в прошлом году кабмин утвердил индексы повышения тарифов на коммунальные услуги на второе полугодие 2022 г. Рост тарифов ЖКХ составит от 2,9% до 6,5%. Наибольший рост ожидается в Чечне (6,5%), Санкт-Петербурге (6,3%), Севастополе, Крыму и Татарстане (6,2%), а также в Москве, Якутии и Дагестане (6%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных