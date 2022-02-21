ЛДПР предложила заморозить тарифы на услуги ЖКХ на полгода
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили ввести временный мораторий на повышение платы за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.
Установить мораторий предлагается с 1 июля по 31 декабря 2022 г. Как поясняют авторы инициативы, эта мера призвана облегчить для россиян «бремя оплаты коммунальных услуг» в период распространения COVID-19. Они отмечают, что вызванный пандемией кризис привел к резкому сокращению реальных располагаемых доходов россиян.
«Крайне негативно на уровень жизни россиян влияет ежегодное увеличение тарифов на коммунальные услуги с сохранением максимальной доли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 22%», — говорится в пояснительной записке. Также отмечается, что в период пандемии граждане сталкиваются с дополнительными издержками в виде повышенных счетов за коммунальные услуги из-за того, что они дольше находятся дома.
Авторы документа напоминают, что в прошлом году кабмин утвердил индексы повышения тарифов на коммунальные услуги на второе полугодие 2022 г. Рост тарифов ЖКХ составит от 2,9% до 6,5%. Наибольший рост ожидается в Чечне (6,5%), Санкт-Петербурге (6,3%), Севастополе, Крыму и Татарстане (6,2%), а также в Москве, Якутии и Дагестане (6%).