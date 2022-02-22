Минстрой предупредили о росте платы за ЖКХ с осени из-за новых правил расчета
Общественники предупредили о возможном росте платы за жилищно-коммунальные услуги с 1 сентября текущего года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на обращение в Минстрой некоммерческого партнерства «ЖКХ контроль».
В организации считают, что услуги ЖКХ могут подорожать из-за постановления правительства, уточняющего порядок расчета платы за электроэнергию, горячую и холодную воду, канализацию, которые используются для содержания общего имущества в многоквартирных домах (МКД). Документ был подписан 3 февраля и должен вступить в силу с 1 сентября.
Отмечается, что с этой даты плату за содержание общего имущества МКД будут пересчитывать, исходя не из нормативов, а из фактического объема потребления электричества, воды, канализации. Сейчас взимать плату выше норматива можно только в случае, если общее собрание собственников квартир приняло перечень услуг больше минимального. При этом собственники и наниматели квартир часто не оплачивают весь объем коммунальных ресурсов, использованных на содержание общего имущества, поэтому управляющие компании самостоятельно доплачивают ресурсоснабжающим организациям из своей прибыли либо становятся должниками.
В «ЖКХ контроле» заявили, что после вступления постановления в силу может сложиться ситуация, когда в домах существенно вырастет плата собственников за коммунальные ресурсы, потребляемые для содержания общего имущества. «Это особенно актуально для домов старой постройки в силу износа внутридомовых инженерных систем, в том числе по причине их ненадлежащего содержания организациями, управляющими МКД, а также плохой платежной дисциплины и неучтенного потребления коммунальных ресурсов», — говорится в письме организации в Минстрой.
По мнению руководителя регионального центра организации по Московской области Валерия Мамчура, расходы на ЖКУ на содержание общего имущества в домах могут увеличиться на 20-50%. Общественники попросили Минстрой до начала действия постановления разъяснить региональным властям и органам государственного жилищного надзора вносимые изменения, в том числе указав на возможные риски увеличения платы для граждан. В Минстрое изданию сообщили, что получили и поддерживают предложение о проведении разъяснительной работы.
Ранее депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили ввести мораторий на повышение платы за услуги ЖКХ с 1 июля по 31 декабря 2022 г. Авторы инициативы напомнили, что в прошлом году кабмин утвердил индексы повышения тарифов на коммунальные услуги на второе полугодие 2022 г. Рост тарифов ЖКХ составит от 2,9% до 6,5%. Наибольший рост ожидается в Чечне (6,5%), Санкт-Петербурге (6,3%), Севастополе, Крыму и Татарстане (6,2%), а также в Москве, Якутии и Дагестане (6%).
В конце января Совфед принял законопроект, согласно которому ресурсоснабжающие организации не смогут включать в тарифы на водоснабжение потери свыше норматива. Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 г., порядок установления нормативов будет определять Минстрой. Как отмечала зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, сейчас многие граждане переплачивают за ЖКУ не по причине высоких тарифов, а потому, что они платят за те ресурсы, которые не потребляют реально. Она отметила, что в водоотведении отсутствуют нормативы технических потерь, хотя эти потери в некоторых случаях достигают 28%, что отражается на тарифе.