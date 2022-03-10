Газета
Общество

В Госдуме предложили освободить многодетные семьи от платы за ЖКУ

Ведомости

В России предложили выплачивать многодетным семьям субсидии в 100% платы за ЖКУ, такую меру наряду с другими одобрил комитет Госдумы по строительству и ЖКХ, сообщила газета «Известия» со ссылкой на замглавы комитета Светлану Разворотневу. Предложения депутатов направили в Минстрой и в ближайшее время рассчитывают представить их в правительство.

Также депутаты предложили субсидировать 70% платы за ЖКУ для людей старше 65 лет, отменить комиссию банков при оплате ЖКУ для граждан и ограничить ее до 0,1% для управляющих компаний. В Госдуме предложили предоставить субсидии на оплату ЖКУ семьям, в которых есть безработные, и отвязать размер пени от ключевой ставки ЦБ для людей и УК. Разворотнева отметила, что нужно обсуждать новую формулу расчета пени.

Ранее депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили ввести мораторий на повышение платы за услуги ЖКХ с 1 июля по 31 декабря 2022 г. Авторы инициативы напомнили, что в прошлом году кабмин утвердил индексы повышения тарифов на коммунальные услуги на второе полугодие 2022 г. Рост тарифов ЖКХ составит от 2,9% до 6,5%. Наибольший рост ожидается в Чечне (6,5%), Санкт-Петербурге (6,3%), Севастополе, Крыму и Татарстане (6,2%), а также в Москве, Якутии и Дагестане (6%).

В конце января Совфед принял законопроект, согласно которому ресурсоснабжающие организации не смогут включать в тарифы на водоснабжение потери свыше норматива. Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 г., порядок установления нормативов будет определять Минстрой. Как отмечала зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, сейчас многие переплачивают за ЖКУ не по причине высоких тарифов, а потому, что они платят за те ресурсы, которые не потребляют реально. В водоотведении отсутствуют нормативы технических потерь, хотя эти потери в некоторых случаях достигают 28%, что отражается на тарифе.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных