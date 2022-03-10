В Госдуме предложили освободить многодетные семьи от платы за ЖКУ

В конце января Совфед принял законопроект, согласно которому ресурсоснабжающие организации не смогут включать в тарифы на водоснабжение потери свыше норматива. Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 г., порядок установления нормативов будет определять Минстрой. Как отмечала зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, сейчас многие переплачивают за ЖКУ не по причине высоких тарифов, а потому, что они платят за те ресурсы, которые не потребляют реально. В водоотведении отсутствуют нормативы технических потерь, хотя эти потери в некоторых случаях достигают 28%, что отражается на тарифе.