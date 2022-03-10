В Госдуме предложили освободить многодетные семьи от платы за ЖКУ
В России предложили выплачивать многодетным семьям субсидии в 100% платы за ЖКУ, такую меру наряду с другими одобрил комитет Госдумы по строительству и ЖКХ, сообщила газета «Известия» со ссылкой на замглавы комитета Светлану Разворотневу. Предложения депутатов направили в Минстрой и в ближайшее время рассчитывают представить их в правительство.
Также депутаты предложили субсидировать 70% платы за ЖКУ для людей старше 65 лет, отменить комиссию банков при оплате ЖКУ для граждан и ограничить ее до 0,1% для управляющих компаний. В Госдуме предложили предоставить субсидии на оплату ЖКУ семьям, в которых есть безработные, и отвязать размер пени от ключевой ставки ЦБ для людей и УК. Разворотнева отметила, что нужно обсуждать новую формулу расчета пени.
Ранее депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили ввести мораторий на повышение платы за услуги ЖКХ с 1 июля по 31 декабря 2022 г. Авторы инициативы напомнили, что в прошлом году кабмин утвердил индексы повышения тарифов на коммунальные услуги на второе полугодие 2022 г. Рост тарифов ЖКХ составит от 2,9% до 6,5%. Наибольший рост ожидается в Чечне (6,5%), Санкт-Петербурге (6,3%), Севастополе, Крыму и Татарстане (6,2%), а также в Москве, Якутии и Дагестане (6%).
В конце января Совфед принял законопроект, согласно которому ресурсоснабжающие организации не смогут включать в тарифы на водоснабжение потери свыше норматива. Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 г., порядок установления нормативов будет определять Минстрой. Как отмечала зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, сейчас многие переплачивают за ЖКУ не по причине высоких тарифов, а потому, что они платят за те ресурсы, которые не потребляют реально. В водоотведении отсутствуют нормативы технических потерь, хотя эти потери в некоторых случаях достигают 28%, что отражается на тарифе.