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Общество

Суд приговорил к 16 годам убийцу «вора в законе» в фитнес-клубе Москвы

Ведомости

Суд в Москве приговорил к 16 годам колонии исполнителя убийства Али Гейдарова, также известного как «вор в законе» Альберт Рыжий, в 2021 г., сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«С учетом позиции прокуратуры Москвы суд назначил 38-летнему Матлабе Султанову 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима за убийство известного в криминальных круга Альберта Гейдарова», — сказано в сообщении.

Убийство произошло в фитнес-клубе на северо-западе Москвы на улице Авиационной 12 апреля 2021 г. По версии следствия, Султанов в тренажерном зале выстрелил в Гейдарова не менее четырех раз, после чего скрылся. От полученных ранений Гейдаров скончался на месте происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконный оборот оружия).

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Было установлено, что Султанов был исполнителем. Кто являлся заказчиком, пока неизвестно. Следователи выяснили, что он решил организовать убийство после того, как узнал о скором освобождении Гейдарова из тюрьмы. Мотивом была названа конкуренция за негласное влияние над объектами оптовой торговли в Москве и Подмосковье.

13 апреля преступник был задержан и на следующий день дал признательные показания. По его словам, поводом для убийства стал личный конфликт, получение денег за это он отрицал.

Али Гейдаров с 2012 г. имел статус «вора в законе» по кличке Альберт Рыжий. Летом 2020 г. он досрочно вышел из тюрьмы, где отбывал семилетний срок за ограбление.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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