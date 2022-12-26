Суд приговорил к 16 годам убийцу «вора в законе» в фитнес-клубе Москвы
Суд в Москве приговорил к 16 годам колонии исполнителя убийства Али Гейдарова, также известного как «вор в законе» Альберт Рыжий, в 2021 г., сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
«С учетом позиции прокуратуры Москвы суд назначил 38-летнему Матлабе Султанову 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима за убийство известного в криминальных круга Альберта Гейдарова», — сказано в сообщении.
Убийство произошло в фитнес-клубе на северо-западе Москвы на улице Авиационной 12 апреля 2021 г. По версии следствия, Султанов в тренажерном зале выстрелил в Гейдарова не менее четырех раз, после чего скрылся. От полученных ранений Гейдаров скончался на месте происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконный оборот оружия).
Было установлено, что Султанов был исполнителем. Кто являлся заказчиком, пока неизвестно. Следователи выяснили, что он решил организовать убийство после того, как узнал о скором освобождении Гейдарова из тюрьмы. Мотивом была названа конкуренция за негласное влияние над объектами оптовой торговли в Москве и Подмосковье.
13 апреля преступник был задержан и на следующий день дал признательные показания. По его словам, поводом для убийства стал личный конфликт, получение денег за это он отрицал.
Али Гейдаров с 2012 г. имел статус «вора в законе» по кличке Альберт Рыжий. Летом 2020 г. он досрочно вышел из тюрьмы, где отбывал семилетний срок за ограбление.