Суд приговорил к 16 годам убийцу «вора в законе» в фитнес-клубе Москвы

Было установлено, что Султанов был исполнителем. Кто являлся заказчиком, пока неизвестно. Следователи выяснили, что он решил организовать убийство после того, как узнал о скором освобождении Гейдарова из тюрьмы. Мотивом была названа конкуренция за негласное влияние над объектами оптовой торговли в Москве и Подмосковье.