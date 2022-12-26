В Чечне опровергли информацию о задержании представителя Кадырова в Симферополе
Представитель главы Чечни Рамзана Кадырова в Херсонской и Запорожской областях Хасан Ибрагимов не был задержан, сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.
«Все, что пишут СМИ о задержании Ибрагимова, это неправда. Никто ни на кого заявления не написал, никого не задержали, это буквально бытовой какой-то инцидент, который был исчерпан на месте», — сказал он (цит. по ТАСС).
Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что Ибрагимов и еще четверо силовиков были задержаны в Симферополе по подозрению в неподобающем поведении по отношению к девушке. По информации Telegram-канала, за нее заступился молодой человек, но его начали избивать.
Ибрагимов был назначен на должность представителя Кадырова в Херсонской и Запорожской областях в начале декабря 2022 г. Об этом объявил глава Чечни после визита в Херсонскую область. Тогда он представил его как «настоящего патриота нашей Родины и достойного представителя команды, основанной Первым Президентом ЧР, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым».