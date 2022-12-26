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В Чечне опровергли информацию о задержании представителя Кадырова в Симферополе

Ведомости

Представитель главы Чечни Рамзана Кадырова в Херсонской и Запорожской областях Хасан Ибрагимов не был задержан, сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев. 

«Все, что пишут СМИ о задержании Ибрагимова, это неправда. Никто ни на кого заявления не написал, никого не задержали, это буквально бытовой какой-то инцидент, который был исчерпан на месте», — сказал он (цит. по ТАСС).

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что Ибрагимов и еще четверо силовиков были задержаны в Симферополе по подозрению в неподобающем поведении по отношению к девушке. По информации Telegram-канала, за нее заступился молодой человек, но его начали избивать. 

Ибрагимов был назначен на должность представителя Кадырова в Херсонской и Запорожской областях в начале декабря 2022 г. Об этом объявил глава Чечни после визита в Херсонскую область. Тогда он представил его как «настоящего патриота нашей Родины и достойного представителя команды, основанной Первым Президентом ЧР, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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