Наземное метро МЦД-3 и МЦД-4 могут запустить в августе и сентябре 2023 года
Два новых диаметра наземного метро МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» и МЦД-4 «Киевско-Горьковский» готовятся к запуску в августе и сентябре 2023 г. соответственно. Это следует из плана-графика развития инфраструктуры Центрального транспортного узла на следующий год, который был подписан мэром Москвы Сергеем Собяниным и генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым, пишут «РИА Новости».
«Следующий год будет знаковым для всей системы пассажирского железнодорожного сообщения: будут введены два огромных мегапроекта — МЦД-3 и МЦД-4 — общей протяженностью 170 км, около 60-70 (пригородных) вокзалов, порядка 30 пересадок на другие виды транспорта. Это существенно улучшит в целом состояние пассажирского транспорта, сделает его комфортнее как для жителей Подмосковья, так и для москвичей», — сказал Собянин.
Он отметил, что 2022 г. оказался рекордным по объему инвестиций. По словам Белозерова, в этом году пассажирский поток МЦД-1 увеличился на 15%, а МЦД-2 – в 1,5 раза. Ожидается, что в следующем году прирост составит около 30% благодаря новой инфраструктуре. Белозеров отметил, что в 2023 г. в строительство планируется вложить более 130 млрд руб.
МЦД призваны соединить разрозненные радиальные направления Московской железной дороги с ближайшими городами Подмосковья. Движение по первым двум диаметрам, МЦД-1 и МЦД-2, открылось в ноябре 2019 г. Первый через центральную часть столицы соединяет Одинцово и Лобню, второй — Нахабино и Подольск. Проект МЦД-5, который свяжет Домодедово и Пушкино, пока находится в разработке.