Наземное метро МЦД-3 и МЦД-4 могут запустить в августе и сентябре 2023 года

Он отметил, что 2022 г. оказался рекордным по объему инвестиций. По словам Белозерова, в этом году пассажирский поток МЦД-1 увеличился на 15%, а МЦД-2 – в 1,5 раза. Ожидается, что в следующем году прирост составит около 30% благодаря новой инфраструктуре. Белозеров отметил, что в 2023 г. в строительство планируется вложить более 130 млрд руб.