Число жертв зимней бури в США достигло 50 человек

Как отмечает USA Today, на конец текущей недели в штате Нью-Йорк прогнозируется потепление, однако Буффало и окрестности могут столкнуться с усилением снегопада. В целом около 60% жителей США получили оповещение об ухудшении погодных условий с разной интенсивностью. Во многих регионах температура опустилась существенно ниже средних значений для этого времени.