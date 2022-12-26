Число жертв зимней бури в США достигло 50 человек
По меньшей мере 50 человек погибли в США из-за зимней бури, передает телеканал NBC News. Больше всего жертв — как минимум 14 — оказалось в городе Буффало на западе штата Нью-Йорк.
Смертельные инциденты также были зафиксированы в 12 штатах: Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин. Полиция Буффало сообщила, что погибших находят «на улицах и в машинах», некоторые погибли во время уборки снега.
На этой неделе на значительную часть США и Канады пришла непогода в виде резкого похолодания, сильных порывов ветра и снегопадов. Как сообщает CNN, одним из самых пострадавших штатов оказался Нью-Йорк, в некоторых районах которого в воскресенье за сутки выпало более метра снега.
Режим чрезвычайного положения первого уровня также объявил энергетический и сетевой оператор северо-востока США ISO New England. Оператор попросил жителей сократить потребление электроэнергии из-за «непрекращающегося снежного шторма».
Как отмечает USA Today, на конец текущей недели в штате Нью-Йорк прогнозируется потепление, однако Буффало и окрестности могут столкнуться с усилением снегопада. В целом около 60% жителей США получили оповещение об ухудшении погодных условий с разной интенсивностью. Во многих регионах температура опустилась существенно ниже средних значений для этого времени.