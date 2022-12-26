Сотрудника Росавиации задержали по делу о взятке

Как отмечает ТАСС, речь идет о замначальнике управления цифровизации Росавиации Александре Матюшкине: следствие направило в Дорогомиловский суд Москвы ходатайство о заключении под стражу его и предпринимателя Ивана Ларионова. Оба фигуранта обвиняются в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290), по этой статье им грозит до 15 лет лишения свободы.