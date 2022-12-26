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Сотрудника Росавиации задержали по делу о взятке

Ведомости

Сотрудника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации, принятого недавно на работу, задержали для проведения следственных мероприятий по делу о получении «отката» от поставщика компьютерного оборудования, сообщила пресс-служба ведомства.

«Руководство и сотрудники Росавиации оказывают необходимое содействие при проведении следственных действий. В рамках следственных мероприятий осуществлена выемка документов», – рассказали там.

В ведомстве опровергли появившуюся ранее в СМИ информацию о проведении обысков у руководителя Росавиации, подчеркнув, что задержание никак не связано с мерами господдержки авиакомпаниям и аэропортам.

Как отмечает ТАСС, речь идет о замначальнике управления цифровизации Росавиации Александре Матюшкине: следствие направило в Дорогомиловский суд Москвы ходатайство о заключении под стражу его и предпринимателя Ивана Ларионова. Оба фигуранта обвиняются в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290), по этой статье им грозит до 15 лет лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных