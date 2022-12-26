Сотрудника Росавиации задержали по делу о взятке
Сотрудника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации, принятого недавно на работу, задержали для проведения следственных мероприятий по делу о получении «отката» от поставщика компьютерного оборудования, сообщила пресс-служба ведомства.
«Руководство и сотрудники Росавиации оказывают необходимое содействие при проведении следственных действий. В рамках следственных мероприятий осуществлена выемка документов», – рассказали там.
В ведомстве опровергли появившуюся ранее в СМИ информацию о проведении обысков у руководителя Росавиации, подчеркнув, что задержание никак не связано с мерами господдержки авиакомпаниям и аэропортам.
Как отмечает ТАСС, речь идет о замначальнике управления цифровизации Росавиации Александре Матюшкине: следствие направило в Дорогомиловский суд Москвы ходатайство о заключении под стражу его и предпринимателя Ивана Ларионова. Оба фигуранта обвиняются в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290), по этой статье им грозит до 15 лет лишения свободы.