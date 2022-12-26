СК возбудил дело по факту убийства трех детей в Екатеринбурге

При этом ранее «Комсомольская правда» и «Екатеринбург онлайн» сообщили, что в убийстве своей полугодовалой дочери и двух сыновей 10 и 15 лет подозревается 37-летняя мать. Источник «РИА Новости» в то же время подтвердил, что в этом преступлении подозревается женщина, однако не смог подтвердить, что она является матерью убитых. Сейчас ей назначена психолого-психиатрическая экспертиза.