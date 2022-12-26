СК возбудил дело по факту убийства трех детей в Екатеринбурге
Сотрудники Следственного управления СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело по факту убийства трех несовершеннолетних, сообщил Telegram-канал пресс-службы ведомства.
«Следственными органами СК России по Свердловской области по факту убийства трех несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более малолетних)», – говорится в сообщении.
Сейчас оперативники работают на месте происшествия, изучают материалы о семье, в которой произошла трагедия. В сообщении ведомства не говорится, есть ли у следствия подозреваемые.
При этом ранее «Комсомольская правда» и «Екатеринбург онлайн» сообщили, что в убийстве своей полугодовалой дочери и двух сыновей 10 и 15 лет подозревается 37-летняя мать. Источник «РИА Новости» в то же время подтвердил, что в этом преступлении подозревается женщина, однако не смог подтвердить, что она является матерью убитых. Сейчас ей назначена психолого-психиатрическая экспертиза.