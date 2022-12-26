На Камчатке начался пересмотр дела сотрудников Кроноцкого заповедника

В ходе рассмотрения дела Росприроднадзор из-за возможности нанесения потенциального ущерба природе при раскопках заявил о невозможности проведения экспертизы, которая показала бы, закапывали ли мусор на территории заповедника. При этом в Минприроды России заключили, что такую экспертизу можно провести с соблюдением требований действующего законодательства, а один из допрошенных специалистов ведомства пояснил, что наличие закопанного в грунт мусора можно установить посредством георадара – прибора, который с помощью просвечивания территории может обнаружить закопанные фрагменты инородных тел.