На Камчатке начался пересмотр дела сотрудников Кроноцкого заповедника
Камчатский областной суд приступил к заслушиванию апелляционных жалоб по делу о хищении полумиллиарда рублей в Кроноцком заповеднике. Летом четверо его сотрудников были приговорены к реальным срокам: суд первой инстанции счел, что выделенные на очистку территории деньги были потрачены не по назначению. Защита настаивает, что вина экологов не была доказана, так как суд не провел необходимые экспертизы.
«Первую (экспертизу) – на местности, для подтверждения или опровержения факта проведения работ. Суд первой инстанции сослался на то, что подобные исследования повредят растительному и почвенному покровам особо охраняемой природной территории», – сообщил адвокат фигурантов Денис Саушкин. Также, по словам защитника, была необходима строительно-техническая экспертиза, которая дала бы ответ о стоимости выполненных работ и их соответствию смете.
Следующее слушание назначено на 16 января. Далее встречи будут проходить три раза в неделю – в понедельник, среду и четверг. Суд заявил, что оглашение жалоб и слушание участников процесса продлится до 30 января, после чего начнется само судебное заседание по существу.
15 июля суд первой инстанции признал сотрудников Кроноцкого заповедника Оксану Терехову, Романа Корчигина, Дарью Паничеву и их бывшего коллегу Николая Позднякова виновными в хищении 450 млн руб. в период с 2015 по 2016 г. Бывший директор заповедной зоны Тихон Шпиленок, скончавшийся еще до возбуждения уголовного дела, был признан виновным посмертно. Суд установил, что экологи в 2015–2016 гг. создали «видимость утилизации коммерческой фирмой отходов, фактически захоронив их на особо охраняемой заповедной территории». Никто из фигурантов дела не признал вины.
В ходе рассмотрения дела Росприроднадзор из-за возможности нанесения потенциального ущерба природе при раскопках заявил о невозможности проведения экспертизы, которая показала бы, закапывали ли мусор на территории заповедника. При этом в Минприроды России заключили, что такую экспертизу можно провести с соблюдением требований действующего законодательства, а один из допрошенных специалистов ведомства пояснил, что наличие закопанного в грунт мусора можно установить посредством георадара – прибора, который с помощью просвечивания территории может обнаружить закопанные фрагменты инородных тел.
Ведомство собиралось настаивать на обжаловании приговора и подготовить для апелляции соответствующие документы, сообщил журналистам 15 июля глава министерства Александр Козлов. «Мы разговаривали с руководителем парка, который отвечает за направление. Он сегодня видит, что есть причины, по которым можно обжаловать приговор, и такие поручения даны. В рамках правового поля будем предоставлять дополнительные доказательства, которые внесут коррективы, возможно, в будущее решение», – заявил он. Поддержку сотрудникам заповедника высказал и губернатор Камчатки Владимир Солодов.