Минобороны предложило увеличить максимальную зарплату главам предприятий

Сейчас среднемесячная зарплата руководителей ФГУП может превышать зарплату рядовых сотрудников только в 5 раз, Минобороны предлагает увеличить этот коэффициент до 8. Согласно действующему приказу от 7 ноября 2018 г., максимальный оклад руководителя предприятия составляет от 8,5 до 12,75 МРОТ (с 1 июня он установлен на уровне 15 279 руб.), но не может превышать зарплату сотрудников более чем в пять раз.