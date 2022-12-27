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Общество

Минобороны предложило увеличить максимальную зарплату главам предприятий

Ведомости

Максимально допустимый разрыв между среднемесячной зарплатой руководителей подведомственных Минобороны предприятий и их рядовых сотрудников может быть увеличен более чем в 1,5 раза. Такой проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас среднемесячная зарплата руководителей ФГУП может превышать зарплату рядовых сотрудников только в 5 раз, Минобороны предлагает увеличить этот коэффициент до 8. Согласно действующему приказу от 7 ноября 2018 г., максимальный оклад руководителя предприятия составляет от 8,5 до 12,75 МРОТ (с 1 июня он установлен на уровне 15 279 руб.), но не может превышать зарплату сотрудников более чем в пять раз.

Уточняется, что до сих пор действующий приказ устарел и не позволяет «устанавливать заработную плату руководителям предприятий в зависимости от сложности выполняемых предприятием работ, что затрудняет привлечение высококвалифицированных специалистов для замещение таких должностей».

В пояснительной записке сказано, что принятие законопроекта никак не отразится на бюджете, поскольку зарплаты главам подведомственных предприятий будет выплачиваться из их собственных средств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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