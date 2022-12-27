Минобороны предложило увеличить максимальную зарплату главам предприятий
Максимально допустимый разрыв между среднемесячной зарплатой руководителей подведомственных Минобороны предприятий и их рядовых сотрудников может быть увеличен более чем в 1,5 раза. Такой проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Сейчас среднемесячная зарплата руководителей ФГУП может превышать зарплату рядовых сотрудников только в 5 раз, Минобороны предлагает увеличить этот коэффициент до 8. Согласно действующему приказу от 7 ноября 2018 г., максимальный оклад руководителя предприятия составляет от 8,5 до 12,75 МРОТ (с 1 июня он установлен на уровне 15 279 руб.), но не может превышать зарплату сотрудников более чем в пять раз.
Уточняется, что до сих пор действующий приказ устарел и не позволяет «устанавливать заработную плату руководителям предприятий в зависимости от сложности выполняемых предприятием работ, что затрудняет привлечение высококвалифицированных специалистов для замещение таких должностей».
В пояснительной записке сказано, что принятие законопроекта никак не отразится на бюджете, поскольку зарплаты главам подведомственных предприятий будет выплачиваться из их собственных средств.