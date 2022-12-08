Правительство закрепило возможность депремировать топ-менеджеров госкомпаний

Уточняется, что начиная с 2022 г. госкорпорации должны предоставлять ежеквартальные отчеты о достижении ключевых показателей эффективности, состав и целевые значения которых будут определяться межведомственными рабочими группами, а не советами директоров госкомпаний, как это было раньше. В правительстве подчеркнули, что теперь показатели эффективности будут распространяться на все компании, в которых есть госучастие.