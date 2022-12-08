Правительство закрепило возможность депремировать топ-менеджеров госкомпаний
Топ-менеджеров госкомпаний могут лишить от 20% премий за недостижение показателей и за несвоевременную публикацию отчетности. Такое распоряжение опубликовано на сайте правительства.
«Для топ-менеджеров введена ответственность за полное, своевременное и достоверное предоставление данных о достижении ключевых показателей эффективности, включая функциональные, на межведомственном портале и в системе ГАС «Управление». Нарушающие требования могут быть депремированы в размере не менее 20% стимулирующих выплат», — сказано в сообщении.
Вместе с тем те, кто достиг ключевых показателей эффективности, могут претендовать на прибавку в размере от 15% до 50% к годовой премии. Эта мера, в свою очередь, «послужит стимулом для руководителей активнее работать над реализацией значимых проектов».
Уточняется, что начиная с 2022 г. госкорпорации должны предоставлять ежеквартальные отчеты о достижении ключевых показателей эффективности, состав и целевые значения которых будут определяться межведомственными рабочими группами, а не советами директоров госкомпаний, как это было раньше. В правительстве подчеркнули, что теперь показатели эффективности будут распространяться на все компании, в которых есть госучастие.
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