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Общество

Правительство закрепило возможность депремировать топ-менеджеров госкомпаний

Ведомости

Топ-менеджеров госкомпаний могут лишить от 20% премий за недостижение показателей и за несвоевременную публикацию отчетности. Такое распоряжение опубликовано на сайте правительства. 

«Для топ-менеджеров введена ответственность за полное, своевременное и достоверное предоставление данных о достижении ключевых показателей эффективности, включая функциональные, на межведомственном портале и в системе ГАС «Управление». Нарушающие требования могут быть депремированы в размере не менее 20% стимулирующих выплат», — сказано в сообщении. 

Вместе с тем те, кто достиг ключевых показателей эффективности, могут претендовать на прибавку в размере от 15% до 50% к годовой премии. Эта мера, в свою очередь, «послужит стимулом для руководителей активнее работать над реализацией значимых проектов». 

Уточняется, что начиная с 2022 г. госкорпорации должны предоставлять ежеквартальные отчеты о достижении ключевых показателей эффективности, состав и целевые значения которых будут определяться межведомственными рабочими группами, а не советами директоров госкомпаний, как это было раньше. В правительстве подчеркнули, что теперь показатели эффективности будут распространяться на все компании, в которых есть госучастие. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных