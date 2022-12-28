Минобрнауки уточнило особенности признания украинских дипломов
Дипломы, полученные после прекращения действия соглашения об образовании с Украиной, будут признаны в России, если абитуриент приехал в страну для обучения до 20 декабря, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.
«Дипломы об образовании, полученные до прекращения действия соглашения, будут признаны. Если граждане прибыли в Россию для обучения до 20 декабря 2022 г., то полученные ими дипломы об образовании будут впоследствии также признаны на основании этого соглашения», — говорится в сообщении.
20 декабря МИД сообщил о прекращении действия соглашения между Россией и Украиной о взаимном признании документов об образовании и ученых званиях. Соглашение было подписано 26 мая 2000 г.
Замглавы Минобрнауки Наталья Бочарова отмечала, что Москва получила письменное уведомление от Украины о намерении денонсировать соглашение об образовании. По истечении установленного времени соглашение прекратит свое действие. После этого граждане Украины, которые получили образование в России, должны будут подтверждать его по другой процедуре, тогда как соглашение позволяло признавать его автоматически.