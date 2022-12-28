Минобрнауки уточнило особенности признания украинских дипломов

Замглавы Минобрнауки Наталья Бочарова отмечала, что Москва получила письменное уведомление от Украины о намерении денонсировать соглашение об образовании. По истечении установленного времени соглашение прекратит свое действие. После этого граждане Украины, которые получили образование в России, должны будут подтверждать его по другой процедуре, тогда как соглашение позволяло признавать его автоматически.