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Ожидаемая продолжительность жизни в России к концу года составит 72,4 года

Ведомости

Ожидаемая продолжительность жизни в России к концу года составит 72,4 года, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Мы ожидали, что в этом году ожидаемая продолжительность жизни с учетом высоких уровней заболеваемости в первые четыре месяца составит в пределах 71 года. Мы видим, что ожидаемая продолжительность жизни составит выше, чем 72,4 года», — пояснил Мурашко (цитата по ТАСС).

По словам министра, показатели улучшились по сравнению с 2021 г. на 2,4 года. «Это пока прогнозные показатели, я думаю, что по факту они будут несколько выше», — заключил глава Минздрава.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила, что за 10 месяцев текущего года смертность в России сократилась на 19%. По ее словам, снижение отмечается по всем причинам смерти, в том числе по болезням системы кровообращения, злокачественным новообразованиям. Москва опередила российские показатели, здесь снижение смертности составило 25,5%, заключила вице-премьер.

Летом президент России Владимир Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в России за II квартал 2022 г. превысила 73 года, а смертность снизилась до уровня 2019 г. В конце 2021 г. Путин заявил, что на фоне пандемии коронавируса средняя продолжительность жизни россиян сократилась с 71,5 до 70,1 года. В послании к Федеральному собранию президент поручил увеличить продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных