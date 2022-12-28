Ожидаемая продолжительность жизни в России к концу года составит 72,4 года
Ожидаемая продолжительность жизни в России к концу года составит 72,4 года, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Мы ожидали, что в этом году ожидаемая продолжительность жизни с учетом высоких уровней заболеваемости в первые четыре месяца составит в пределах 71 года. Мы видим, что ожидаемая продолжительность жизни составит выше, чем 72,4 года», — пояснил Мурашко (цитата по ТАСС).
По словам министра, показатели улучшились по сравнению с 2021 г. на 2,4 года. «Это пока прогнозные показатели, я думаю, что по факту они будут несколько выше», — заключил глава Минздрава.
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила, что за 10 месяцев текущего года смертность в России сократилась на 19%. По ее словам, снижение отмечается по всем причинам смерти, в том числе по болезням системы кровообращения, злокачественным новообразованиям. Москва опередила российские показатели, здесь снижение смертности составило 25,5%, заключила вице-премьер.
Летом президент России Владимир Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в России за II квартал 2022 г. превысила 73 года, а смертность снизилась до уровня 2019 г. В конце 2021 г. Путин заявил, что на фоне пандемии коронавируса средняя продолжительность жизни россиян сократилась с 71,5 до 70,1 года. В послании к Федеральному собранию президент поручил увеличить продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2030 г.