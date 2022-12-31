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Медведев назвал фразу «Своих не бросаем» девизом уходящего года

Ведомости

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом и заявил, что уходящий год стал исключительно драматичным. В своей речи он сделал акцент на специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине.

Медведев в своем обращении в Telegram-канале заявил, что для России и ее граждан уходящий год стал «исключительно важным, драматичным и переломным».

«Мы больше не могли смотреть на то, как киевский режим подвергает людей на Донбассе геноциду, обстрелам, блокаде, взращивает на Украине ненависть к России — вообще, ко всему русскому. "Своих не бросаем" стало девизом уходящего года», — сказал зампред Совбеза.

По мнению Медведева, спецоперация помогает людям отстоять свое право на родной язык, традиции, культуру. Цель СВО — «положить конец преступному нацистскому режиму в Киеве». Она будет обязательно достигнута, подчеркнул политик. Он заявил, что наступающий год тоже не будет легким, поскольку враги России будут пытаться сломить ее.

«Но у них ничего не получится. Мы стали сильнее, за нами правда, а в правде победа, которая будет за нами. Всегда будем стоять на защите прав и свобод наших людей, их языка и культуры, веры и надежды, на защите настоящего и будущего нашей родной земли», — сказал Медведев.

Президент РФ Владимир Путин также выступил сегодня с новогодней речью. Обращение главы государства впервые было записано не на фоне Кремля — Путин поздравил граждан в окружении военных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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