Медведев назвал фразу «Своих не бросаем» девизом уходящего года

«Но у них ничего не получится. Мы стали сильнее, за нами правда, а в правде победа, которая будет за нами. Всегда будем стоять на защите прав и свобод наших людей, их языка и культуры, веры и надежды, на защите настоящего и будущего нашей родной земли», — сказал Медведев.