Медведев назвал фразу «Своих не бросаем» девизом уходящего года
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом и заявил, что уходящий год стал исключительно драматичным. В своей речи он сделал акцент на специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине.
Медведев в своем обращении в Telegram-канале заявил, что для России и ее граждан уходящий год стал «исключительно важным, драматичным и переломным».
«Мы больше не могли смотреть на то, как киевский режим подвергает людей на Донбассе геноциду, обстрелам, блокаде, взращивает на Украине ненависть к России — вообще, ко всему русскому. "Своих не бросаем" стало девизом уходящего года», — сказал зампред Совбеза.
По мнению Медведева, спецоперация помогает людям отстоять свое право на родной язык, традиции, культуру. Цель СВО — «положить конец преступному нацистскому режиму в Киеве». Она будет обязательно достигнута, подчеркнул политик. Он заявил, что наступающий год тоже не будет легким, поскольку враги России будут пытаться сломить ее.
«Но у них ничего не получится. Мы стали сильнее, за нами правда, а в правде победа, которая будет за нами. Всегда будем стоять на защите прав и свобод наших людей, их языка и культуры, веры и надежды, на защите настоящего и будущего нашей родной земли», — сказал Медведев.
Президент РФ Владимир Путин также выступил сегодня с новогодней речью. Обращение главы государства впервые было записано не на фоне Кремля — Путин поздравил граждан в окружении военных.