ВСУ обстреляли село Муром в Белгородской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Муром в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в результате обстрела никто не пострадал, при этом повреждения получили два частных дома.
«Осколками снаряда выбиты окна и повреждена крыша. Также пострадал один автомобиль. Оперативные службы на месте, администрация продолжает подомовой обход территории», — пояснил он.
Приграничные районы постоянно подвергаются обстрелам со стороны Украины после начала спецоперации, удары часто наносятся по гражданской инфраструктуре, включая жилые дома.
19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).
Помимо этого в в нескольких регионах с середины апреля действует «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали.