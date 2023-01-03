Пострадавшего при уборке снега актера Реннера прооперировали
Американского актера Джереми Реннера, получившего травмы во время уборки снега, прооперировали, передает Reuters со ссылкой на представителя актера.
По информации агентства, актер получили тупую травму грудной клетки и «ортопедические травмы». Сейчас Реннер находится в отделении интенсивной терапии. Подробности произошедшего с актером не приводятся, однако в местной полиции заявили, что Реннер был «единственной причастной стороной» к этому инциденту.
Реннер владеет домом в округе Уошо, штат Невада, где ранее прошел сильный снегопад. После получения травм он был доставлен в больницу медицинским бортом.
Джереми Реннеру 51 год, на его счету две номинации на премию «Оскар»: в 2010 г. за роль в фильме Кэтрин Бигелоу «Повелитель бури», а также в 2011 г. за роль в «Городе воров» Бена Аффлека. Актер также снялся в картинах «Прибытие», «Ветреная река», «Миссия невыполнима», «Охотники на ведьм» и др.
В США 23 декабря началась снежная буря, бушевавшая несколько дней и унесшая жизни десятков человек. Нью-Йорк оказался одним из самых пострадавших штатов, в некоторых районах только за сутки 25 декабря выпало больше метра снега.