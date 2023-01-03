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Система ОМС заработает в полном объеме в новых регионах с 2024 года

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Система ОМС в полном объеме заработает в новых регионах России с 2024 г., сообщил глава федерального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Мы разработали и передали субъектам необходимый комплект документов, для того чтобы система обязательного медицинского страхования могла начать работать на их территории. Сейчас проводим необходимые расчёты по объёмам финансового обеспечения и разрабатываем проект программы государственных гарантий... В полном объёме система ОМС заработает в этих субъектах начиная с 2024 г.», – сказал он.

Баланин также отметил, что застрахованные в полном объеме могут получать помощь не только на территориях этих регионов, но и в любом субъекте РФ или федеральном медучреждении. 

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных