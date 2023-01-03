Система ОМС заработает в полном объеме в новых регионах с 2024 года

«Мы разработали и передали субъектам необходимый комплект документов, для того чтобы система обязательного медицинского страхования могла начать работать на их территории. Сейчас проводим необходимые расчёты по объёмам финансового обеспечения и разрабатываем проект программы государственных гарантий... В полном объёме система ОМС заработает в этих субъектах начиная с 2024 г.», – сказал он.