Система ОМС заработает в полном объеме в новых регионах с 2024 года
Система ОМС в полном объеме заработает в новых регионах России с 2024 г., сообщил глава федерального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«Мы разработали и передали субъектам необходимый комплект документов, для того чтобы система обязательного медицинского страхования могла начать работать на их территории. Сейчас проводим необходимые расчёты по объёмам финансового обеспечения и разрабатываем проект программы государственных гарантий... В полном объёме система ОМС заработает в этих субъектах начиная с 2024 г.», – сказал он.
Баланин также отметил, что застрахованные в полном объеме могут получать помощь не только на территориях этих регионов, но и в любом субъекте РФ или федеральном медучреждении.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.